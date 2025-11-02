'Borsada değerlendiriyorum' vaadi ile 200 milyon topladı sırra kadem bastı!

halktv.com.tr / ÖZEL HABER

Kısa sürede yüksek kazanç beklentisi içinde olan kişilerden bir bölümünün daha hayalleri kâbusa dönüştü. Bu noktada yaşanan son örnek Mersin ve İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Birkaç yıl önce Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santral projesinde de çalıştığı ifade edilen Turab Gözütok (25), bu kentteki bazı kişilerle yakın temasta oldu. Turab Gözütok, çevresindekilere borsada çeşitli yatırım imkanlarının olduğunu iyi kazanç elde edilebildiği söylentisini yaydı.

Turab Gözütok'a aylardır ulaşılamadığı ifade ediliyor

SÜRÜCÜ KURSU SAHİBİ DE PARA VERDİ

Mersin’de sürücü kursu işletmeciliği yanı sıra araç kiralama işi de yapan S.B., Gözütok’u tanıyan akrabası İ.B.’nin de yönlendirmesi ile bu kişiye para vermeye başladı. Gözütok, hemen her saadet zincirinde olduğu gibi, başlangıçta, elde edilen kazanç adı altında ödemeler de yaptı.

Sürücü kursu sahibi S. B.'nin de Turab Gözütok'a para verdiği kaydediliyor

200 MİLYON LİRAYA YAKIN PARA TOPLADI

S.B. kendisi dışında bit çok tanıdığını da bir biçimde sisteme dahil etti. Mersin’de yüklü miktarda para toplayan Gözütok, bir süre sonra ailesinin de yaşadığı Esenyurt’a döndü. Gözütok, para toplama faaliyetini Esenyurt’ta da sürdürdü. Mersin’deki kişiler ile de bağını koparmayan Gözütok, toplamda 150-200 milyon lira topladı. Söz konusu paranın ne kadarının Gözütok’ta kaldığı ise belirsiz.

EVLERİ DE ARAÇLARI DA GİTTİ!

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Y. Ç. (25) de bu süreçte Gözütok’a yüklü miktarda para kaptıran bir diğer isim oldu. Çok sayıda evi ve aracını satıp paraları Gözütok’a veren Y. Ç., bu süreçte, başka bazı kişilerin de parasının Gözütok’a gitmesine aracılık etti. Güncel rayiç değerleri ile 16-17 milyon liralık zararı olan Y. Ç., yakın zaman önce aldığı haberle sarsıldı.

AYLARDIR KİMSE ULAŞAMIYOR

Y. Ç., Mersin’de bulunan Gözütok’un izini kaybettirdiği haberi sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. En son geçen haziran ayında temas kurulan Gözütok ile o günden bu yana hiçbir şekilde ulaşılamadığı ifade ediliyor. Öte yandan, Gözütok'un da, ortadan kaybolmadan önce Mersin'de şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldı.