Borsa operasyonunda 2 eski polis memuru da çıktı!

Dinçer GÖKÇE

Investco Holding ve Verusa Holding soruşturması kapsamında toplam 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheliler, suç gelirlerini aklama ve borsada manipülasyon yapmakla suçlanıyor.

13 İSİM İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Emniyet sorguları tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Hakimlik sorguları sonrası 13 kişi için tutuklama kararı verildi. Nihat Özçelik, Levent İbrahim Papaker, Reha Çırak ve Mustafa Necip Uysal tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Aylık 600 bin TL geliri olduğunu belirten Investco Holding Yönetim Kurulu Başkanı Reha Çırak, suçlamalarla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Çırak, şirketin SPK ve Borsa İstanbul denetimi altında olduğunu kaydetti. İki şirket sahibi olduğunu kaydeden Kurthan Atmaca’nın avukatları suçlamaların dayanaksız olduğuna vurgu yaptı.

“ŞANTAJA UĞRADIM, İFTİRA ATIYOR”

Aylık 20 milyon TL geliri olduğunu beyan eden şüphelilerden Nihat Özçelik, kendisi ile ilgili ifade veren Sibel İdir’in kendisine iftira attığını öne sürerek, bu kişi tarafından, özel görüntüleri ile şantaja maruz kaldığını kaydetti. Sibel İdir’in kendisine yönelik açtığı ‘cinsel saldırı’ davasında beraat ettiğini kaydeden Özçelik, kendisine kumpas kurulduğu iddiasında. Özçelik’in avukatları ise, müvekkillerinin borsada manipülasyon yaptığına ilişkin somut bir delil olmadığına işaret etti.

MASAK: ESAS SAHİP NİHAT ÖZÇELİK!

Soruşturma dosyasına MASAK ve SPK’dan bir dizi raporun da girdiği anlaşıldı. 18 Temmuz 20205 tarihli MASAK raporuna göre, Investco Holding, Verusa Holding, ve Verusa Türk isimli şirketlerin esas sahibi Nihat Özçelik. 8 Eylül 2025 tarihli SPK raporunda ise, Pamel hissesi (Pamukova Elektrik) üzerinden manipülasyon yapıldı. Şüphelilerden Kurthan Atmaca ile Ömer Özbay üzerinde yürütülen para trafiğinin de borsa manipülasyonuna ilişkin olduğu savunuldu. Bu arada Özbay, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da danışmanıydı.

ŞİRKET MERKEZİNDE PARALARI ÇIKARDILAR

Bu arada, operasyonun yapılmasından 2 gün sonra ilginç gelişmelerin yaşandığı anlaşıldı. Teknik takibin devam ettiği süreçte Doğan Gökesmer’in şirket merkezine gönderilen paraları başka adreslere aktarmaya çalıştığı belirlendi. Gökesmer Adana’da gözaltına alındı. Eski polis memurları Fazıl Doğan ve Hüseyin Demir’in ise, Nihat Özçelik ve Mustafa Necip Uysal’ın evinde sinyal verdikleri belirlendi. Bu iki eski polis memuru evlerine döndükten sonra gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ

Şüphelilerden Nihat Özçelik, SPK kanununa muhalefet etmek mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmakla suçlanıyor. Kurthan Atmaca, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Arslan, Reha Çırak ve Zeynep Boztepe ise ise suçtan elde edilen gelirin kaynağını gizlemekle suçlanıyor.

Bu arada, soruşturma dosyasının şüphelilerinden Zeki Aksoy ve James Cem Papaker hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.