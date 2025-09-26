Bolvadin'de sessiz ağaç kesimi: Vatandaşlar tepkili

Necmettin Erbakan Caddesi’nde yürütülen projede, kaldırım sınırına denk gelen ağaçların, Bolvadin belediyesi ekipleri tarafından sessizce kesilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yolun genişletilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında cadde üzerinde yer alan ağaçların kesilmesi, kamuoyunda çevre duyarlılığı ve yönetim şeffaflığı açısından tartışma yarattı.

Afyon Times’tan İlyas Kaan Taytak'ın haberine göre, özellikle gece saatlerinde yapılan kesim işlemleri, kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığı algısını pekiştirdi. Yetkililerden kesilen ağaçlarının yerine başka ağaç dikilip dikilmeyeceği, konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı yazılı bir açıklama yaparak, ağaçların Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kesildiği bilgisini verdi.

Karayolları yetkililerinden alınan yanıtta, Bolvadin Necmettin Erbakan Caddesi’ndeki ağaçların kendileri tarafından kesinlikle kesilmediği net bir şekilde belirtildi. Yetkililer ayrıca, karayollarının çam ağaçlarını kesmeden, kökünden sökerek, ağaca zarar vermeden, başka alanlara nakil edilerek, yeniden ağacın yaşamasını sağladıklarını, böyle bir yöntem uygulamadıklarını, müdahale gerekseydi, bunun ancak ağaç söküm makinası ile yapılabileceğini vurguladılar.

Başkan Aynacı açıklamasında; Bazı basın organlarında "Bolvadin'de Ağaç Katliamı" başlığıyla yer alan haberler tamamen mesnetsiz, maksatlı ve gerçeği yansıtmayan iddialardır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki; söz konusu ağaç kesimleri Bolvadin Belediyesi'nin çalışmalarıyla hiçbir şekilde ilgili değildir. Bu işlem, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Çay-Emirdağ Karayolu üzerinde yürütülen “Servis Yolu" çalışmaları kapsamında, trafik güvenliğini artırmak ve yan yolların servis yoluna eklenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanı, çevre yolundan şehre giriş noktalarına denk gelmekte olup, sürücü ve vatandaşlarımızın can güvenliği için zorunlu olarak uygulanmaktadır.

Göreve geldiğimiz günden bugüne, yeşil bir Bolvadin için var gücümüzle çalışmakta, ilçemize her geçen gün daha fazla yeşil alan kazandırmaktayız.

Bu tarz maksatlı paylaşımlar, belediye çalışmalarımızı gölgeleyemeyecek, Bolvadin'in gelişimine set vuramayacaktır. Unutulmamalıdır ki; memleket düşmanlığıyla hiçbir yere varılamaz, varılamayacaktır.

Belediyemizin tek gayesi; şehir yaşam kalitesini yükseltmek ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Kamuoyunun, gerçeği yansıtmayan bu tür iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz.” ifadelerine yer verdi.