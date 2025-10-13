Bolu tüneli geçici süreliğine ulaşıma kapatılacak

Bolu tüneli geçici süreliğine ulaşıma kapatılacak
Yayınlanma:
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü, 13-31 Ekim arasında hafta içi 10.00-15.00 saatlerinde kaplama çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü, tünelin kaplama çalışmaları nedeniyle 13-31 Ekim tarihlerinde, hafta içi saat 10.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatılacak.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde, Karayolları ekipleri tarafından sabah saatlerinde kaplama çalışması başlatıldı.

Bolu Dağı Tüneli bu saatler arasında ulaşıma kapatılacakBolu Dağı Tüneli bu saatler arasında ulaşıma kapatılacak

Çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli geçişini de kapsayan Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki İstanbul yönü, 13-31 Ekim tarihlerinde hafta içi saat 10.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatılacağı belirtildi.

bolu-dagi-tunelinin-istanbul-yonu-5-sa-961366-285471-1.jpg

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametine yapılan tünel portal ağzında gerçekleştirilecek kaplama çalışması nedeniyle, 13 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde saat 10.00 ile 15.00 arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacaktır. Söz konusu çalışmanın 31 Ekim 2025 Cuma günü tamamlanması planlanmakta olup, bu süreçte sürücüler Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden otoyola bağlanabileceklerdir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
