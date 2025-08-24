Bolu kuraklıkla karşı karşıya: Gölköy Barajı alarm veriyor!

Yayınlanma:
Bolu’nun içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Gölköy Baraj Gölü’nde su seviyesi yüzde 28’e geriledi.

Bolu’nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü’nde, su seviyesi mevsim normallerinin altında kaldı. Ocak ayında Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı’ndaki karların erimesi ve sağanak yağışlar sayesinde yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölü, sıcak havaların etkisiyle hızla su kaybetti.

bolu-2.jpg

Haziran ayı itibarıyla tarım alanlarının sulanması ve içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla barajdan su çekilmesi, su seviyesinin ağustosta yüzde 28’e düşmesine neden oldu. Suyun çekilmesiyle gölde yarım ada görüntüsü oluştu ve kıyıya yakın alanlar ortaya çıktı.

bolu-1.jpg

Yetkililer, baraj gölünde kent için yaklaşık 4 aylık içme suyu kapasitesinin bulunduğunu belirtti. Suyun azalmasıyla gölde yarım ada görüntüsü oluştu. Göl kıyısında bazı kişiler ata binerken, bazıları yürüyüş yaptı.

bolu1.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

