Boeing'in şeceresi ortaya çıktı! İsrail'e bomba satmışlar

Dünya çapındaki uçak üreticisi Boeing Amerika'da 1916’da kuruldu. Boeing'i şu anki devasa hale getiren yıl 1997 oldu.

Boeing, Soğuk Savaş sonrası satışların düşmesiyle, büyük rakibi McDonnell Douglas ile birleşti. Bu birleşme, Boeing’in geleceğini kökten değiştirdi.

İŞTE BOEİNG'İN SECERESİ

2018 ve 2019 yıllarında, Boeing’in 737 Max tipi iki uçağı düştü. Kazalarda 346 kişi hayatını kaybetti. Havayolları, 387 adet 737 Max siparişini iptal etti. Şirket, 30 bin çalışanını işten çıkardı, 2,4 milyar dolar zarar açıkladı.

Netflix’in 2022 yapımı Downfall: The Case Against Boeing adlı belgeseli, bu kazaların sebeplerini inceledi. Belgesele göre Boeing, McDonnell Douglas ile birleşmesinden sonra şirket kültürünü bozmuş, güvenliği ikinci plana atmıştı. Kazalardan önce gelen uyarılar ise görmezden gelinmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, şirket hakkında soruşturma başlattı. Kazada ölenlerin aileleri dava açtı. Boeing, bu süreçte 2,6 milyar dolar daha zarar etti. 737 Max uçaklarındaki sorunlar ise yıllarca sürdü.

Erdoğan yurda ayak bastı: THY Boeing siparişini açıkladı!

Boeing’in son yıllarda üst üste zarar açıklaması, şirketi yeni arayışlara yöneltti. Bu bağlamda Türkiye ile olan ilişkiler dikkat çekti.

AKP DÖNEMİNDE TİCARİ İLİŞKİLER ZİRVE YAPTI

Türkiye’nin Boeing ile ilişkisi İkinci Dünya Savaşı sonrası başladı. 1960’larda Boeing’in 707 tipi jetleri satın alındı. Ancak asıl yakınlık, 2003’te AKP’nin iktidara gelmesiyle kuruldu. 2012’de 15, 2013’te 70, 2014’te 15, 2018’de ise 30 uçaklık alım yapıldı.

Boeing’ten sadece yolcu uçağı alınmadı. JDAM güdüm kitleri gibi mühimmatlar ve savunma sanayi ürünleri de bu kapsamda Türkiye’ye satıldı.

Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan gibi ülkeler de benzer yöntemlerle ABD ile ilişkilerini Boeing satın alarak güçlendirmeye çalışıyor. Katar Boeing’le enerji iş birlikleri yürütüyor.

Boeing, müşteri beklemekle yetinmeyip, ABD siyasetinde etkili olmak için devasa lobi harcamaları yaptı. Yalnızca 2008–2010 yılları arasında lobi faaliyetlerine 52,29 milyon dolar harcadı.

2021’de ise Washington merkezli JL Manufacturing firması ve diğer bazı yüklenicilerle birlikte, askeri ihalelerde rüşvet vermekle suçlandı. Rüşvet karşılığında Boeing için sözleşmeler kazandıkları ortaya çıktı.

GAZZE'DE KATLİAM SÜRERKEN BOEİNG İSRAİL'E SİLAH TESLİM ETTİ

2025’te, Boeing’in İsrail’e daha önce anlaşması yapılan KC-46A tanker uçaklarını teslim ettiği açıklandı.

Bu uçaklar savaş jetlerine havada yakıt ikmali sağlıyor. 2024’te 5,2 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla İsrail’e 25 adet F-15IA savaş uçağı satışı gerçekleşti.

2023’te ise Boeing’in ürettiği JDAM ve GBU-39 gibi hassas bombalar İsrail’e teslim edildi. Bu mühimmatlar, Refah mülteci kampı ile bazı okul binalarının bombalanmasında kullanıldı.

Üstelik tüm bu sevkiyatlar ABD hükümetinin izniyle ve denetimiyle yapıldı. Gazze’ye yönelik saldırıların ilk haftasında, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir üsten Boeing tarafından üretilen bin adet küçük çaplı “akıllı” bomba gönderildi.

Boeing’in hisse senetleri, İsrail ile yapılan bu yeni silah anlaşmalarının ardından yükselişe geçti.

Boeing tartışmaları devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme öncesinde açıklama yaptı. Kendi sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz; bunlar arasında büyük ölçekli Boeing uçak alımı da var.”

Gazeteci Soner Yalçın, Boeing'in bu şeceresi tek tek yazdıktan sonra şunları ifade etti: