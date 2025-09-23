Bodrum'u birbirine kattılar! Hesabı ödemeyip etrafa ateş açtılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir kafeteryada hesabı ödemeden kaçan ve işletmeye tabancayla ateş açan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Olay, 21 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Barış Meydanı'ndaki Bodrum Denizciler Derneği'ne ait kafeteryada meydana geldi.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAHLA RASTGELE ATEŞ ETTİ

İşletmeye müşteri olarak gelen B.İ. (30), S.C.K. (19) ve E.K. (29) hesap ödemeden kaçtı. 3 şüpheli tekrar işletmenin bulunduğu bölgeden geçerken kendilerini fark eden kafeterya çalışanları ile aralarında tartışma yaşandı. Bu sırada S.C.K., belinden çıkardığı silahla rastgele ateş etti. Kaçmaya çalışan 3 şüpheli, suç aleti tabancayla polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, kurşunların isabet ettiği işletmede inceleme yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de bölgeye gelip çalışmaları yerinde takip etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. B.İ. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan S.C.K. ve E.K. ise tutuklandı.