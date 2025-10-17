Bodrum'daki su krizine karşı 48 otelden ortak karar

Muğla Bodrum'da yaşanan su sıkıntısı nedeniyle turizmciler, havuzlardaki suyu boşaltmama kararı aldı. Otel işletmecileri, kış boyunca havuzları boşaltmayarak gerekli bakımlarını yapacak ve yaz sezonunda aynı suyu yeniden kullanacak.

Son dönemde artan kuraklık nedeniyle Bodrum’daki turistik tesisler su tasarrufu için yeni önlemler almaya başladı. Bodrum Otelciler Derneği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 48 otel, havuz suyunu sezon sonunda boşaltmadan gelecek yıla kadar muhafaza edecek.

48 OTELDEN ORTAK PROJE

Dernek Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum Otelciler Derneği ve Turizm Teknik Müdürleri Derneği Bodrum Şubesi ile 2 yıl önce bir çalışma yapmıştık. Havuz suyunu boşaltmadan gelecek yaza tekrardan kullanıyoruz. 48 otel bu projeye katkı sağladı. Yaşanan su sıkıntısının önüne geçebilmek için tekrar hayata geçireceğiz. Gelecek yaz için bu projeye destek olunmasını istiyoruz. Havuz suyunu boşaltmadan havuz içerisinde gerekli bakımları yaparak havuzdaki suyun gelecek yıl kullanımını sağlıyoruz. Dışarıdan su temini sağladık, bu sorunu otel müşterilerine yaşatmamaya çalıştık. Bunun yanı sıra 22 otel ise denizden su kullanımı konusunda çalışmalarını tamamladı. Bu su hem otelin kullanımı, hem de havuz suyunda kullanılmaktadır" diye konuştu.

"VİLLALARIN KATKILARI DA ÇOK ÖNEMLİ"

Dernek Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de suyun kıymetine vurgu yaparak, "Küresel ısınma, dünyada ve her yerde yaşanıyor. Bununla birlikte su sıkıntısı da yaşanıyor. Bodrum'da bu sorun daha fazla. Bu sene havuzu boşaltmayarak su tasarrufuna destek olacağız. Su artık çok kıymetli ve sürdürülebilir turizm için çok önemli. Bakımını düzgün bir şekilde yapmış olacağız. Diğer otellerimiz ve havuzu olan villaların sağlayacağı katkı da çok önemli" açıklamasında bulundu.

GELECEK SEZON YENİDEN KULLANILACAK

Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yaşyerli ise sürdürülebilir turizm için suyun bilinçli kullanılmasının şart olduğunu belirterek, “Bodrum yazın yüz binlerce turisti ağırlıyor. Artan nüfusla suya olan baskı da büyüyor. Havuz sularını koruyarak gelecek sezon yeniden kullanıyoruz. Yer altı kaynaklarının bilincinde olalım, suyu dikkatli kullanalım” ifadelerini kullandı.