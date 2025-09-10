Bodrum’da su krizi: İlçe genelinde planlı kesintilere gidilecek

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Bodrum genelinde içme suyu kaynaklarındaki yetersizlik nedeniyle planlı kesintilerin uygulanacağını bildirdi. Açıklamada, ilçe merkezindeki mahalleler de dahil olmak üzere su dağıtımının dönüşümlü sistemle yapılacağı, kesinti programının ayrıca duyurulacağı kaydedildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum’da yaz aylarından bu yana plansız kesintilerin sürdüğünü hatırlatarak, bunun büyük oranda işletmeden kaynaklı sorunlardan kaynaklandığını ifade etti. Özçelik, “Kış aylarının başına kadar planlı kesintilere devam edileceği gözüküyor. İki barajımızda su miktarı oldukça azalmış durumda. Mumcular ve Geyik barajlarında toplam hacim 60 milyon metreküp olmasına rağmen doluluk sağlanamıyor” dedi.

Yeraltı sularında da 10-15 milyon metreküplük bir potansiyel bulunduğunu belirten Özçelik, yaklaşık 15-20 milyon metreküplük kayıp-kaçak yaşandığına dikkat çekerek, su yönetiminde ciddi bir planlama sorunu olduğunu vurguladı. Öte yandan, su seviyesinin hızla azaldığı Mumcular Barajı’nın son durumu dronla görüntülendi.