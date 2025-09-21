Bit pazarı esnafı ayakta

Uzun yıllardır haftada bir gün kurulan ve Malatya’nın en eski pazarlarından biri olarak bilinen bit pazarı, 6 Şubat depremlerinin ardından alanına konteyner çarşı kurulmasıyla fiilen sona erdi. Ancak pazarcı esnafı, faaliyetlerini konteyner çarşının bulunduğu cadde ve sokak aralarında tezgah açarak sürdürmeye devam etti. Geçen hafta belediye zabıta ekipleri ile esnaf arasında yaşanan gerginliğin ardından, belediyenin pazarı tamamen kaldırma niyetinde olduğu ortaya çıktı.

"BAŞKA BİR YER VERSİNLER İŞGALİYE PARAMIZI DA ALSINLAR"

Karara tepki gösteren esnaf, yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor. Kendilerine resmi bir pazar yeri tahsis edilmesi durumunda işgaliye bedelini ödemeye hazır olduklarını belirten bir pazarcı, “Yerine konteyner çarşı yaptılar, biz de kenarlarda idare ediyoruz. Burada çalışmamızı istemiyorlarsa bir yer göstersinler, işgaliye parasını da alsınlar. Bizi rahat bıraksınlar. Evimize ekmek götüreceğiz" ifadelerini kullandı. Bir başka esnaf ise, "Bütün şehirlerde, ilçelerde bit pazarı var, Malatya’da niye olmasın? Bizi buradan kaldırıyorlarsa başka bir yer versinler" diyerek taleplerini dile getirdi.

"34 YILLIK EMEĞİMİZİ BOŞA HARCAMAYIN"

Pazarda 34 yıldır alım satım yaptığını söyleyen bir esnaf, kazanılmış haklarına ve yılların emeğine dikkat çekti. Zabıta yetkilileriyle de konuştuğunu belirten pazarcı, "Ben buraya 34 yıldır emek vermişim. Benim haklarımı verecekler. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Akşama kadar para kazanabilmek için bir pazarımız var. Kimse emeğimizi boşa harcamasın” diye konuştu.

"HAFTALIK RIZKIMIZI BURADAN SAĞLIYORUZ"

Esnaf, haftanın bir günü kurulan pazarın birçok aile için tek geçim kaynağı olduğunu vurguladı. Diğer şehirlerdeki örneklere dikkat çeken bir pazarcı, "Sivas’ta hem Antika Pazarı hem Bit Pazarı açıldı ve açılışını bizzat belediye başkanı yaptı. Biz burada gece yarısından itibaren tezgah açıyoruz. İnsanlar haftalık bir günü ekmek parası için burada bekliyor. Evimizin elektriğini, suyunu, mutfak ihtiyacını haftanın bir günü buradan sağlıyoruz. Bu ekmeğimizi de elimizden alıyorlar" dedi.

Seçim döneminde verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden esnaf, yetkililere seslenerek, "Haftada bir gün buraya geliyoruz. Zabıta geliyor, polis geliyor, ‘kaldırın’ diyor. Nereye gidelim? Bize bir yer versinler. Ne yapalım, hırsızlık mı yapalım?" diyerek yaşadıkları çaresizliği ifade etti.