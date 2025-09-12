Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan bir parkta bisiklet sürerken başına isabet eden yorgun mermiyle yaşamını yitiren yaşındaki Sami Yusuf Kaya’nın ölümüne yol açan maganda yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığını açıklayarak “Hiçbir tören, hiçbir kutlama bir çocuğumuzun canından daha değerli değildir" dedi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde 1 Haziran 2025 günü meydana gelen olayda, parkta bisiklet süren Sami Yusuf Kaya, aniden yere düşerek kanlar içinde kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yapılan kontrollerde 6 yaşındaki çocuğun kafatasını delen bir mermi çekirdeği tespit edilirken tedavi altına alınan Sami Yusuf, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Güvenlik güçleri, Yusuf’un ölümüne yol açan magandanın yakalanması için çalışma başlattı.

sanliurfada-kucuk-sami-yusufun-olumune-909617-270273.jpg

MAGANDA YAKALANDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabından Sami Yusuf Kaya’nın ölümüne neden olan şüphelinin yakalandığını açıkladı. Düğün töreni sırasında ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunun Sami Yusuf'un ölümüne neden olduğunu ve tabancayı ateşleyen şüphelinin yapılan araştırmalar sonunda tespit edilerek yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit ettik, şüpheliyi yakaladık 1 Haziran 2025 günü, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Barış Parkı’nda bisiklet sürerken Sami Yusuf Kaya isimli evladımız, başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın hemen ardından polisimiz o bölgeye yakın yerlerde düğün, araç konvoyu, tören ya da kutlama yapan kişiler olup olmadığını incelemeye başladı. Kamera görüntülerini, o günkü düğünlerin kimlere ait ve hangi adreslerde olduğunu tek tek tespit etti.” ifadelerini kullandı.

sanliurfada-kucuk-sami-yusufun-olumune-909616-270273.jpg

"HİÇBİR KUTLAMA BİR ÇOCUĞUMUZUN CANINDAN DAHA KIYMETLİ DEĞİLDİR"

“Polisimizin titiz çalışması sonucunda, evladımızın öldüğü bölgenin yakınlarında gerçekleştirilen bir tören mercek altına alındı. Bu törende silah kullandığı değerlendirilen şüphelilere ait 11 adres ve 5 araçta arama yapıldı ve toplam 9 silah ele geçirildi. Silahlar, balistik inceleme için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.” diyen Yerlikaya, “Yapılan balistik incelemede, Sami Yusuf evladımızın hayatını kaybetmesine sebep olan silahın F.K. isimli şüpheliye ait olduğu tespit edildi. Ve Şahıs derhal yakalandı” sözlerini sarf etti.

“Rastgele sıkılan her kurşun, masum birinin hayatına mal olabilir. Çocuklarımızın oyunlarını, gençlerimizin hayallerini, annelerin gülüşlerini rastgele sıkılan kurşunlarla karartmayın. Mutluluk kurşunla değil, sevgiyle, dostlukla, paylaşmakla çoğalır. Hiçbir tören, hiçbir kutlama, bir çocuğumuzun canından daha değerli değildir.” ifadelerini kullanan Yerlikaya, “Valimizi, İl Emniyet Müdürümüzü, Kriminal Daire Başkanlığı Diyarbakır Bölge Laboratuvarı personelimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

yerlikaya-tweet.png

Kaynak:DHA

