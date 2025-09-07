Bisiklet sevdalıları Kaçkar Dağı'nda buluştu

Bisiklet sevdalıları Kaçkar Dağı'nda buluştu
Yayınlanma:
Rize'nin yüksek rakımlı yaylaları, bisiklet sporunun sınırlarını zorlayan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çamlıhemşin'in 2.300 metre yükseklikteki Yukarı Kavron Yaylası'nda bir araya gelen 19 dağ bisikletçisi, Kaçkar Dağları'nın zorlu patikalarında yaklaşık 25 kilometrelik parkuru tamamladı.

Etkinliğe yurt içinden ve Almanya'dan katılan bisikletçiler, sis bulutları arasında ilerleyerek Palovit Şelalesi'ne ulaştı. Rota boyunca Karadeniz'in yemyeşil doğasını ve eşsiz manzaraları deneyimleme fırsatı bulan sporcular, hem fiziksel hem de mental olarak unutulmaz bir yolculuk gerçekleştirdi.

"BİSİKLET SADECE KARNE HEDİYESİ DEĞİL"

Çanakkale’den gelen Adın Taşpınar, “Kaçkar’da bisiklet sürüleceğini duydum. Farklı bir yer ve rota. Bunu deneyimlemek istedim. Bisiklet sadece karne hediyesi değildir; bir ulaşım aracıdır. Toplumumuz bunun henüz farkında değil. İki teker, özgürlüktür” dedi.

'YÖRENİN BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN BURADAYIZ'

RİDAK Kulübü üyesi Yaşar Ali Yılmaz da “RİDAK olarak, bisikletin sadece deniz kenarında sürülmediğini, Kaçkarlar’da da çok güzel bisiklet rotaları olduğunu göstermek ve bu yörenin bilinirliğini artırmak için buradayız. Bugün bizimle pedal çevirmek için Almanya’dan da sporcular geldi" diye konuştu.

Etkinlik hem yerel hem de Almanya’dan gelen uluslararası katılımcılar arasında kültürlerarası bir köprü görevi üstlendi. Katılımcılar, etkinlik sonunda yorgunluklarını şelalenin benzersiz manzarası eşliğinde dinlenerek attı.

Kaçkar Dağları'ndaki uçak kazasından yeni görüntü! İlk o yardıma koşmuşKaçkar Dağları'ndaki uçak kazasından yeni görüntü! İlk o yardıma koşmuş

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdiKaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
"İmralı'nın ayağına gidilmesine sıcak bakmayız"
"İmralı'nın ayağına gidilmesine sıcak bakmayız"
'Gürsel Tekin adına geldik' dediler: CHP'li gençler binadan uzaklaştırdı!
'Gürsel Tekin adına geldik' dediler: CHP'li gençler binadan uzaklaştırdı!
Düğünde yedikleri tavuk pilav hastanelik etti!
Düğünde yedikleri tavuk pilav hastanelik etti!