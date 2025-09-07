Bisiklet sevdalıları Kaçkar Dağı'nda buluştu

Etkinliğe yurt içinden ve Almanya'dan katılan bisikletçiler, sis bulutları arasında ilerleyerek Palovit Şelalesi'ne ulaştı. Rota boyunca Karadeniz'in yemyeşil doğasını ve eşsiz manzaraları deneyimleme fırsatı bulan sporcular, hem fiziksel hem de mental olarak unutulmaz bir yolculuk gerçekleştirdi.

"BİSİKLET SADECE KARNE HEDİYESİ DEĞİL"

Çanakkale’den gelen Adın Taşpınar, “Kaçkar’da bisiklet sürüleceğini duydum. Farklı bir yer ve rota. Bunu deneyimlemek istedim. Bisiklet sadece karne hediyesi değildir; bir ulaşım aracıdır. Toplumumuz bunun henüz farkında değil. İki teker, özgürlüktür” dedi.

'YÖRENİN BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN BURADAYIZ'

RİDAK Kulübü üyesi Yaşar Ali Yılmaz da “RİDAK olarak, bisikletin sadece deniz kenarında sürülmediğini, Kaçkarlar’da da çok güzel bisiklet rotaları olduğunu göstermek ve bu yörenin bilinirliğini artırmak için buradayız. Bugün bizimle pedal çevirmek için Almanya’dan da sporcular geldi" diye konuştu.

Etkinlik hem yerel hem de Almanya’dan gelen uluslararası katılımcılar arasında kültürlerarası bir köprü görevi üstlendi. Katılımcılar, etkinlik sonunda yorgunluklarını şelalenin benzersiz manzarası eşliğinde dinlenerek attı.

