Birlikte çalıştıkları tarlanın yanında birlikte can verdiler

Olay, Sultantepe Mahallesi yakınlarında, tarlalarını ilaçladıktan sonra yola çıkan baba ve oğulun dönüş yolunda başladı. Mehmet Çakmak, henüz bilinmeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini bir anlığına kaybetti. O an, bir ailenin geleceğini karartan an oldu. Kontrolden çıkan otomobil, yoldan savrularak kenardaki sulama kanalının soğuk sularına devrildi.

Çevredeki vatandaşların dehşet içinde yaptığı ihbarla, bir anda siren sesleriyle yankılandı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, zamana karşı bir kurtarma operasyonu başlattı. Suya gömülen araçtan çıkarılan baba ve oğul, hayata tutunmaları için son bir umutla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak hastanede verilen tüm mücadele, acı gerçeği değiştirmeye yetmedi. Doktorların çabalarına rağmen ne baba Mehmet Çakmak ne de hayatının oğlu Yusuf Sami kurtarılabildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.