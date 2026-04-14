Bir zamanlar yok olmuştu: Şimdi suyla beraber geri geldi

Bir zamanlar yok olmuştu: Şimdi suyla beraber geri geldi
Manisa’daki Marmara Gölü, 2021’de tamamen kurumasının ardından bu yıl yağışlarla yeniden su tutmaya başladı. Su seviyesinin yer yer 50 santimetreye ulaştığı gölde flamingo, karabatak ve balıkçıl gibi göçmen kuş türleri yeniden görülürken, doğal yaşamın bölgeye geri döndüğü bildirildi.

Manisa’nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara sınırları içinde bulunan, neredeyse bir dönem tamamen haritadan silinme noktasına gelen Marmara Gölü küllerinden doğuyor.

1945 yılında tarımsal sulama amacıyla DSİ tarafından oluşturulan ancak 2021 yılında tamamen kuruyan devasa alan, bu yılki etkili yağışlarla birlikte yeniden hayat buldu. Su seviyesinin yer yer 50 santimetreye kadar ulaştığı bölgede, çatlayan toprakların yerini yeniden masmavi sular aldı.

"ALLI TURNALAR" YUVALARINA GERİ DÖNDÜ

Gölün yeniden su tutmaya başlaması sadece bölge halkını değil, doğal hayatı da ayağa kaldırdı. Kuruma felaketi öncesinde onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan bu özel ekosistem, suyun gelişiyle birlikte göç yollarını yeniden Marmara’ya çevirdi.

Anadolu kültüründe "allı turna" olarak bilinen flamingolar, karabataklar ve balıkçıl kuşlar gökyüzünü yeniden renklendirmeye başladı. Nesli tehlike altında olan tepeli pelikanların da bölgeye gelişi, doğal yaşamın zaferi olarak yorumlanıyor.

EGE’NİN BİYOLOJİK KALBİ YENİDEN ATIYOR

Bölgenin en kritik sulak alanlarından biri olan Marmara Gölü, sahip olduğu biyolojik zenginlikle Ege Bölgesi için stratejik bir öneme sahip. Binlerce su kuşuna konaklama, üreme ve beslenme imkanı sunan bu sulak alan, yağışların bereketiyle yeniden bir yaşam merkezine dönüştü.

Uzmanlar, gölün korunması ve su seviyesinin sürdürülebilirliği noktasında bölgedeki ekolojik dengenin hassasiyetine dikkat çekiyor.

KUŞ CENNETİNDE GÖRSEL ŞÖLEN BAŞLADI

Yeniden canlanan doğa ile birlikte gölde adeta bir görsel şölen yaşanıyor. Göçmen kuşların bölgeye akın etmesiyle birlikte Marmara Gölü eski görkemli günlerini hatırlatan bir tabloya büründü. Bölgedeki hareketlilik hem ekosistemi canlandırıyor hem de doğa tutkunları için umut verici bir manzara sunuyor. Kuşların kanat seslerinin yankılandığı gölde, biyolojik çeşitlilik her geçen gün artmaya devam ediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

