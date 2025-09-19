Bir yılda 72 çocuk işçi yaşamını yitirdi!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, “2024-2025 Çocuk İş Cinayetleri Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, Eylül 2024 - Ağustos 2025 döneminde en az 72 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti. Bu sayı, bir önceki eğitim döneminde yaşamını yitiren 66 çocuk işçiye kıyasla yüzde 10’luk bir artışa işaret ediyor.

Raporda, uluslararası tanıma göre 18 yaşını doldurmamış herkesin çocuk işçi kabul edildiği vurgulandı.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİN MERKEZİNDE DEĞİŞİM

Verilere göre hayatını kaybeden 72 çocuktan 20’si tarım/orman, 19’u sanayi, 17’si inşaat, 16’sı ise hizmet sektöründe çalışıyordu. Geçmişte tarımdaki ölümlerin oranı yüzde 65’lere kadar çıkarken, bu oranın yüzde 28’e gerilemesi, çocuk işçiliğinin kırsaldan kentlere ve özellikle Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) kaydığını ortaya koydu.

Ölümlerin nedenlerine bakıldığında yüzde 33’ünün trafik/servis kazası, yüzde 15’inin boğulma veya zehirlenme, yüzde 11’inin ise ezilme ya da göçük kaynaklı olduğu kaydedildi. Ölen çocukların 65’i erkek, 7’si kızdı. Ayrıca 8 çocuk mülteci/göçmen statüsündeydi. Yaş gruplarına göre ise 20’si 0-14 yaş aralığında, 52’si ise 15-17 yaş aralığındaydı.

MESEM ELEŞTİRİSİ

Raporda, Mesleki Eğitim Merkezleri’nin (MESEM) çocuk işçiliğini meşrulaştıran bir sisteme dönüştüğü belirtildi. MESEM kapsamındaki 505 bin öğrencinin 18 yaşın altında olduğu hatırlatılarak, sistemin sermayeye ucuz iş gücü sağladığı vurgulandı.

Son iki eğitim-öğretim yılında MESEM’de en az 15 öğrenci, diğer staj programlarında ise en az 7 çocuğun iş cinayetinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Ayrıca Orta Vadeli Program (OVP), 12. Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi gibi resmi belgelerde yer alan “mesleki eğitimin özel sektörle işbirliği içinde geliştirilmesi” hedeflerinin aslında çocuk emeğinin ucuz iş gücü olarak kullanılmasına hizmet ettiği belirtildi.

GERÇEK RAKAM 3-4 MİLYON

TÜİK verilerine göre 15-17 yaş grubunda 970 bin çocuk işçi bulunuyor. Ancak bu sayıya MESEM’li 505 bin öğrenci, kayıt dışı çalışanlar ve 15 yaş altı işçiler dahil değil. İSİG Meclisi, tüm bu gruplar eklendiğinde Türkiye’deki gerçek çocuk işçi sayısının 3-4 milyona ulaştığını tahmin ettiklerini ifade etti.