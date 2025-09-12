Bir yanda kuraklık diğer yanda yemyeşil bir cennet! Nehirler kurudu, göletler çekildi ama o direniyor

Edirne'de kavurucu sıcaklar ve şiddetli kuraklık, nehirleri ve göletleri kurutma noktasına getirirken, şehir merkezine yakın bir sulak alan adeta bir vaha gibi direniyor. Büyükdöllük ve Değirmenyeni köyleri arasında yer alan Göl Baba, çevresindeki doğal kaynaklar sayesinde kuraklıktan etkilenmeyerek bölgedeki yaban hayatı ve hayvancılık için adeta bir can damarı haline geldi.

Son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşayan Edirne'de, tarımsal sulamanın da etkisiyle baraj ve göletlerdeki su seviyeleri endişe verici boyutlara ulaştı. Hatta kentin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde su akışı tamamen durdu. Bu kuraklık tablosunun ortasında, Göl Baba sulak alanı, yemyeşil bitki örtüsü ve doluluğunu koruyan suyuyla dikkat çekiyor.

KURAKLIĞA KARŞI DİRENCİN SIRRI: YERALTI KAYNAKLARI

Göl Baba'nın bu istisnai durumunun ardında, onu besleyen yeraltı su kaynakları yatıyor. Edirne Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı Özmen Yeltekin'e göre, sulak alan çevresindeki dört ila beş adet doğal kaynaktan sürekli olarak besleniyor. Bu kaynaklar yaz aylarında dahi kurumadığı için Göl Baba'nın su hacmi ve zemininin suya doygunluğu korunuyor. Yeltekin, bu sayede alanın yılın her dönemi suya sahip olduğunu ve kuraklıktan neredeyse hiç etkilenmediğini belirtiyor.

DOĞA VE GEÇİM İÇİN BİR SIĞINAK

Göl Baba'nın bu eşsiz yapısı, onu sadece görsel bir güzellik olmaktan çıkarıp, bölge için hayati bir ekolojik ve ekonomik merkeze dönüştürüyor. Sulak alan, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaparak biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda, çevre köylerdeki besiciler için kuraklık döneminde hayvanlarını otlatabilecekleri ve sulayabilecekleri vazgeçilmez bir mera alanı işlevi görüyor.

Kuraklığın etkilerinin her geçen gün daha da hissedildiği Edirne'de, Göl Baba, doğanın ne kadar dirençli olabileceğinin ve yeraltı su kaynaklarının korunmasının ne denli önemli olduğunun canlı bir kanıtı olarak öne çıkıyor. Bu doğal vaha, hem yaban hayatı hem de bölge halkı için umut olmaya devam ediyor.