Bir tuşa basmayı unuttu 21 bin liralık kira parası buhar oldu

Yayınlanma:
İstanbul Avcılar'da ev kirasını yatırmak isteyen kiracı, onay tuşuna basmayı unutunca 20 bin 800 lira kaybetti. Parayı, ATM'nin iade ettiği sırada yoldan geçen bir kişi aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir ATM önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Sevim'in 21 bin liralık ev kirasını ödemek amacıyla arkadaşı Şerif Yalçın, para yatırma işlemini gerçekleştirdi. Yalçın, 20 bin 800 lirayı para haznesine yerleştirdikten sonra, işlemin son adımı olan onay tuşuna basmayı unutarak arkadaşlarıyla birlikte bölgeden ayrıldı.
Bir süre sonra, tamamlanmayan işlem nedeniyle ATM, yatırılan parayı güvenlik prosedürü gereği iade ederek uyarı sesi çıkarmaya başladı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kişi, makinenin sesini duyarak yaklaştı ve para haznesindeki 20 bin 800 lirayı alıp olay yerinden uzaklaştı.

"EV SAHİBİ İKİ HAFTA SÜRE VERDİ"

Parasını kaybederek büyük bir mağduriyet yaşayan kiracı Ali Sevim, "Çaresiz ödeyeceğiz. Ev sahibinden zaman istedik. İki hafta süre verdi. Para bulursak ödeyeceğiz" diyerek içinde bulunduğu zor durumu anlattı.

İşlemi yapan arkadaşı Şerif Yalçın ise, “ATM'ye 21 bin lirayı atırdık. Bize 200 lirayı geri verdi. Son olarak onaylama tuşu kalmıştı. ATM öterken biz uzaklaştık. Arkamızdan biri geliyor parayı alıp gidiyor. Elimizde iki ayrı kamera kaydı var. Bu arkadaşımız mağdur. Gerekli yerlere başvurduk. Polise başvurduk. Bu hırsızlıktır. Bunu götürüp polise verebilir" şeklinde konuştu.

PARAYI ALAN KİŞİ TEŞHİS EDİLDİ

Olayın ardından sosyal medya üzerinden ve güvenlik kamerası görüntüleriyle parayı alan kişiyi aramaya başlayan arkadaşlar, dün şahsı teşhis ederek durdurdu. Durumu anlatan Şerif Yalçın'ın parayı talep etmesi üzerine, şahsın kısa bir süre isteyerek aldığı parayı iade edeceğini söylediği öğrenildi.

