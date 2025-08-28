Bir polis daha geçinemediği için intihar etti! Ardında kahreden not bıraktı: Canım karım, sizlere...

Türkiye'de son yıllarda yaşanan polis intiharlarının ardı arkası kesilmiyor. Bir polis intihar vakası da İstanbul Silivri'den geldi. Silivri Çocuk Büro Amirliğinde Başkomiser Anıl Dursun, geçinemediği için intihar etti. Dursun intihar etmeden önce bıraktığı notta, "Canım karım, sizlere daha iyi bir hayat sunmak isterdim…" ifadelerini kullandı.

Gündeme sık sık zorlu çalışma hayatı ve mesaileri ile gelen polislerin intihar vakaları son dönemde artış gösterdi. İstanbul Silivri'de Çocuk Büro Amirliğinde görevli Başkomiser Anıl Dursun, dün geçinemediği için intihar etti.

AİLE İLE KAHVALTI YAPTIKAN SONRA İNTİHAR ETTİ!

Dün saat öğlen saatlerinde iş yerinden 'karnım ağrıyor' diyerek ayrılan Dursun, eve gelip duş almasının ardından ailesi ile kahvaltı yaptı ve duş aldıktan sonra 'uyuyacağım' diyerek yatak odasına girdi. Kahvaltı bitiminde yatak odasından gelen silah sesi ile sarsılan eşi odaya girdiğinde eşini başından vurulmuş halde yaralı şekilde buldu. Dursun, hayatını kaybetti.

whatsapp-gorsel-2025-08-28-saat-07-21-16-d27586a3.jpg
İstanbul Silivri'de Çocuk Büro Amirliğinde görevli Başkomiser Anıl Dursun

2 ÇOCUĞU VARDI

2017 yılında mesleğe başlayan Dursun'un 2018 yılında evlendiği ve bu evlilikten 2019 doğumlu 1 erkek ve 2025 doğumlu1 kız çocuğu olduğu öğrenildi. Dursun'un eşi, Anıl Dursun'un maaşı ile geçinemediklerini aktardı.

Yine Dursun'un yakın arkadaşı olan bir başka polis memuru da, Anıl Dursun'un maddi geçim problemlerinden yakındığını, bu neden ile intihar etmiş olabileceğini söyledi.

GERİDE YÜREKLERİ YAKAN BİR NOT: CANIM KARIM, SİZLERE DAHA İYİ BİR HAYAT SUNMAK İSTERDİM...

Anıl Dursun'un intihar etmesinin ardından olay yerine gelen ekipler salondaki koltuğun üzerinde "Canım karım" diye başlayan, "Sizlere daha iyi bir hayat sunmak isterdim…" şeklinde devam eden bir not buldu.

Söz konusu not Anıl Dursun'un eşine sorulduğunda, eşinin zaman zaman kendisine bu sözler ile hitap ettiğini, bu notu da 3 gün önce yazdığı cevabı alındı. Ekipler olay ile ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

