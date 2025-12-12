Bir kişinin öldüğü galerideki çatışmada ‘On Kardeşler Çetesi’ çıktı!

Dinçer GÖKÇE

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar önceki hafta çıktı. Anılan dava dosyasının odağında Florya’daki bir oto galeride yaşanan çatışma ile bu çatışma esnasında bir kişinin yaşamını yitirmesi yer alıyor. Dava dosyasında 3 ayrı suç örgütü yer alıyor. Dosyaya göre, anılan suç örgütlerinin liderleri ise Alaettin Onur Çavuşoğlu (38), Cihat Pekgöz (29) ile Sebahattin Büyükdeniz (45).

4 KARDEŞ DOSYADA SANIK KONUMUNDA

Büyükdeniz’in başında olduğu çete ‘On Kardeşler’ olarak biliniyor. Anılan grup özellikle Küçükçekmece’de etkinliği olan bir grup. Dava dosyasında, Sebahattin Büyükdeniz’in yanı sıra kardeşleri Berzan Büyükdeniz, Mekin Büyükdeniz ile Serkan Büyükdeniz de sanık konumunda.

Berzan Büyükdeniz tutuklu durumda.

SİLAHLA YARALAMA GERİLİMİ ARTIRDI

Dava dosyasına göre, oto galeride çeteler arası çatışmanın yaşanmasını gerisinde ‘On Kardeşler’ ile Cihat Pekgöz’ün başında olduğu çete arasındaki husumet yer aldı. Mekin Büyükdeniz ile adamları Şahin Kaygusuz, Ahmet Sait Kaplar ile İmdat Aktaş; Pekgöz’ün adamı Ahmet Bazoğlu’nu silahla yaraladı. 12 Şubat 2022 günü saat 21.00 gibi Küçükçekmece Gültepe Mahallesinde yaşanan silahla yaralama sonrası iki grup arasındaki gerilim zirve yaptı.

HUSUMETLİ ÇETENİN LİDERİ GALERİDE

Taraflar, Ahmet Bazoğlu’nun silahla vurulmasından saatler sonra Metin Vurgun Akkaya’ya ait Florya’da bulunan VSA Motors isimli oto galeride bir araya geldi. Anılan galeride, üç ayrı suç örgütünün liderleri Alaettin Onur Çavuşoğlu, Sebahattin Büyükdeniz ve Cihat Pekgöz ile bu grupların yöneticileri ve üyeleri de bulunuyordu. Toplamda 30 kadar kişinin gece yarısı bir araya geldiği galeride bir çok kişinin üzerinde silah bulunuyordu.

Çete lideri Alaaddin Onur Çavuşoğlu yakalanamadı!

ARACA BİNDİ SİLAHINI ATEŞLEDİ

Anılan galeride Mekin Büyükdeniz, Berzan Büyükdeniz kardeşler ile Cihat Pekgöz ve bu kişinin adamı Cemal Karadeniz arasındaki sözlü tartışma giderek alevlendi. Anılan kişiler zaman zaman karşı karşıya geldi. Bu esnada, VSA Motors’un sahibi Metin Vurgun Akkaya, Cihat Pekgöz ve adamlarını dışarı çıkararak gerilimi azaltmaya çalıştı. Pekgöz ve adamları araca bindikten kısa süre sonra, bir kişinin silahını ateşlediği duyuldu. Görüntülere göre, 13 Şubat gecesi saat 00.32 gibi, araç içinde bulunan Cemal Karadeniz aracın camını indirerek galeriye doğru ateş etmeye başladı.

OLAY YERİNDE 7 SİLAH BULUNDU

Bu ateş sonrası galeride bulunan çok sayıda kişi de silahlarını ateşledi. Bu esnada Doğukan Yıldırım başının sol kısmından, Taha Cengizhan Karaca karnından, Cemal Karadeniz bacağından Ferhat Aytaç ise boynundan vuruldu. Polis ekipleri olay yerinde 7 silah buldu. Ağır yaralanan Aytaç 4 Mart 2022 günü yaşamını yitirdi.

13 Şubat 2022 gecesi yaşanan çatışma sonrası Ferhat Aytaç yaşamını yitirdi.

2 HAFTA SONRA YENİ BİR SALDIRI

Galerideki çatışmadan birkaç gün sonra bu kez Küçükçekmece Kanarya Mahallesindeki bir erkek kuaförü kurşunlandı. 28 Şubat günü saat 23.45 gibi yaşanan olayın nedeninin ise, On Kardeşler isimli çetenin Gürcistan’da bulunan Serkan Büyükdeniz’in, Diyar Çelik isimli bir kişi ile yaşadığı tartışma oldu. Çelik’in, On Kardeşler’in husumetli olduğu Cihat Pekgöz ile ortak hareket ettiği değerlendiriliyor. Çelik, tedavi altındaki Ferhat Aytaç’ı hastanede ziyarete gittiği sırada üzerinde taşıdığı bir silahla yakalandı.

ÇETE LİDERİ DOĞRUDAN SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Büyükdeniz ve Çelik arasındaki tartışma sonrası Sebahattin Büyükdeniz, adamı Azer Özkan’ın kullandığı araçla Kanarya Mahallesindeki erkek berberinin önüne gitti. Büyükdeniz, iş yerinin önünde bulunan Diyar Çelik, Barış Ak, Şahin Ucak, Emre Çelik, Furkan Şen ile Süleyman Sarıgül’ü silahla yaraladı. Kurşunlar iş yerinin camlarına da isabet etti.

ÇETE LİDERİNE 198 YIL HAPİS

Davanın geçen 18 Kasım’da görülen duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme, çete lideri Cihat Pekgöz ile Cemal Karadeniz’e 198’şer yıl hapis cezası verdi. Bir diğer sanık Doğukan Yıldırım’a 165 yıl, Ahmet Sait Kalpar’a 18 yıl 6 ay, Azer Özkan’a 26 yıl, Berzan Büyükdeniz’e 13 yıl 6 ay, Erkin Dokuz’a 11 yıl 3 ay, Kenan Anıl’a 11 yıl 3 ay, Mehmet Korkmaz’a 11 yıl 3 ay, VSA Motors’un sahibi Metin Vurgun Akkaya’ya 13 yıl 6 ay, Murat Kılınç’a 11 yıl 3 ay, Okan Aküzüm’e 1 yıl 3 ay, Şakir Büyüktaş’a 13 yıl 6 ay, Taha Cengizhan Karaca’ya 13 yıl 6 ay, Ünsal Dönel’e 13 yıl 6 ay, Vural Kalender’e de 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Çete yönetici Mekin Büyükdeniz firari konumda.

2 ÇETE LİDERİ FİRARİ KONUMDA

Dava dosyasına göre, suç örgütü liderleri Alaettin Onur Çavuşoğlu ve Sebahattin Büyükdeniz ile bu kişinin 2 kardeşi Mekin Büyükdeniz ile Serkan Büyükdeniz ise firari konumda.