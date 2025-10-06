Bir kent bu skandal ile çalkalanıyor: Karnım ağrıyor diye hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki G.N.Ü. doğum yaptı.
Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde G.N.Ü. annesi ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.
ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
Yapılan kontrolde G.N.Ü.’nün doğum yaptığı tespit edilip doğuma alındı. Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi.
Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız ile bebeği, devlet korumasına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak:DHA