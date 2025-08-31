Bir babanın zor anları! Yola fırlayan oğlunu istemeden traktörle ezdi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan feci kazada 2 yaşındaki Batu K. babasının kullandığı traktörün altında kaldı.
Dün saat 20.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre, Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.’nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı.
ÖN LASTİĞİN ALTINDA KALDI
Bunun üzerine baba Ali K. aniden duramayınca çocuk traktörün ön lastiğinin altında kaldı.
Aile, ağır yaralanan Batu'yu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Ağır yaralanan çocuk daha sonra, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
KAMERALAR KAYDETTİ
Kaza anında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, çocuğun seyir halindeki traktörün önüne koşarak geldiği, traktörün ön ve arka lastiklerinin çocuğun üzerinden geçtiği, durumu fark eden sokaktaki aile bireylerinin çocuğu kucaklayıp koştukları anlar yer aldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.