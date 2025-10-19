Bir baba daha çocuğunun önünde darp edildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesi 2. Kısım Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde, 14 Ekim Salı günü saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre çocuğunu okula götüren motosiklet sürücüsü, caddede seyir halindeyken önünde ani fren yapan hafif ticari aracın sürücüsüne "Neden sinyal vermiyorsun?" diye tepki gösterdi.

İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada hafif ticari aracın sürücüsü, çocuğunun gözü önünde babaya saldırdı.

Birbirine tekme, yumruk ve kaskla saldıran taraflar çevredeki kişilerin müdahalesiyle sakinleştirildi.

KAVGA KAMERADA

O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavga dönüştüğü, tarafların birbirine saldırdığı anlar görüntülendi.