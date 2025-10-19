Bir baba daha çocuğunun önünde darp edildi

Yayınlanma:
Başakşehir'de çocuğunu okula bırakan motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında "sinyal verme" tartışması yaşandı. Tartışam kısa sürede kavgaya dönüşürken hafif ticari aracın sürücüsü, motosiklet sürücüsü babayı çocuğunun gözü önünde darp etti.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi 2. Kısım Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde, 14 Ekim Salı günü saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre çocuğunu okula götüren motosiklet sürücüsü, caddede seyir halindeyken önünde ani fren yapan hafif ticari aracın sürücüsüne "Neden sinyal vermiyorsun?" diye tepki gösterdi.

basaksehir.jpg

İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada hafif ticari aracın sürücüsü, çocuğunun gözü önünde babaya saldırdı.

Birbirine tekme, yumruk ve kaskla saldıran taraflar çevredeki kişilerin müdahalesiyle sakinleştirildi.

trafikte-kavga.jpg

KAVGA KAMERADA

O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

basaksehir-trafikte-kavga.jpg

Görüntülerde, çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavga dönüştüğü, tarafların birbirine saldırdığı anlar görüntülendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

