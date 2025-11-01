Bir anda cayır cayır yandı: İçinde ne olduğu sonradan ortaya çıktı
Bolu’da Anadolu Otoyolu’nda ilerleyen alkollü içecek yüklü bir TIR, seyir halindeyken alev aldı. Gece saatlerinde Rüzgarlar mevkisinde meydana gelen olayda, TIR’ın dorsesinde yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarındaki refüje çekerek dorseyi ayırmaya çalıştı. Ancak kısa sürede büyüyen yangın, dorsenin tamamını sardı.
İhbar üzerine bölgeye Yeniçağa, Dörtdivan ve Bolu’dan itfaiye ekipleriyle jandarma sevk edildi. Ekiplerin uzun söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı.
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında alkollü içecek yüklü TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Otoyolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, soğutma çalışmalarının ardından normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi.