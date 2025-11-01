Bir anda cayır cayır yandı: İçinde ne olduğu sonradan ortaya çıktı

Yayınlanma:
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda ilerlerken dorsesi alev alan alkollü içecek yüklü TIR, büyüyen yangında kullanılamaz hale geldi.

Bolu’da Anadolu Otoyolu’nda ilerleyen alkollü içecek yüklü bir TIR, seyir halindeyken alev aldı. Gece saatlerinde Rüzgarlar mevkisinde meydana gelen olayda, TIR’ın dorsesinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarındaki refüje çekerek dorseyi ayırmaya çalıştı. Ancak kısa sürede büyüyen yangın, dorsenin tamamını sardı.

boluda-tir-yandi.pngİhbar üzerine bölgeye Yeniçağa, Dörtdivan ve Bolu’dan itfaiye ekipleriyle jandarma sevk edildi. Ekiplerin uzun söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı.

Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandıKonya'da yolcu otobüsü alev alev yandı

tir-bolu.png

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında alkollü içecek yüklü TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Otoyolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, soğutma çalışmalarının ardından normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

