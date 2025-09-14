Binlerce kişi Konya'ya akın etti!

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1600 metrekarelik kelebek uçuş alanına sahip bahçe, kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

Akın akın Aydın'a geldiler

Bahçe, 98 türe ait bitki ile 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Müzede kral yılan, dev salyangoz ve papağan gibi canlılar da yer alıyor.