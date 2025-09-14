Binlerce kişi Konya'ya akın etti!

Binlerce kişi Konya'ya akın etti!
Yayınlanma:
Konya’nın en popüler turistik noktalarından Tropikal Kelebek Bahçesi, yaz dönemi boyunca 272 bin 491 ziyaretçiyi ağırladı.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1600 metrekarelik kelebek uçuş alanına sahip bahçe, kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

konyaa.jpg

Akın akın Aydın'a geldilerAkın akın Aydın'a geldiler

Bahçe, 98 türe ait bitki ile 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Müzede kral yılan, dev salyangoz ve papağan gibi canlılar da yer alıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, açıklamasında, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, "Konya'ya gelen misafirlerin Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret ettiği yer olan bahçemiz, bu yaz döneminde de en gözde mekanlardan biri olmayı sürdürerek 272 bin misafirimizi ağırladı. Misafirlerimiz, kelebeklerin kozadan pupa haline geçişine ve kelebeğe dönüşümüne şahitlik etme fırsatı yakalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

