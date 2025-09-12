Akın akın Aydın'a geldiler

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda, turizm sezonunda eylül ve ekim aylarını kapsayan 'sarı yaz'da hareketlilik devam ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, yoğun geçen yüksek turizm sezonu yerini 'sarı yaz' dönemine bıraktı. İlçede sıcak ve güneşli havanın etkisi sürüyor.

Eylül ile ekim aylarını kapsayan sarı yaz döneminde, ilçeye daha çok Almanya ve İngiltere'den turist gelmeye başladı.

aydin-1.jpg

Otellerdeki doluluk oranın yüzde 80'lere ulaştığı Kuşadası'nda turizmciler, sarı yaz döneminin de aynı yüksek turizm sezonunda olduğu gibi turistik işletmeler açısından yoğun geçeceği belirtildi.

'Sarı yaz' döneminde uygun tatil avantajlarının olduğunu söyleyen TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, “Şu an Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden Kuşadası'na yoğun talep var. Eylül ayı boyunca otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'lerde olmasını bekliyoruz. Ekim ayı için de rezervasyon talepleri iyi yönde gidiyor. Okulların açılmasına rağmen yerli turistler de tatil için kentimize geliyor. Şu an Kuşadası'nda her şey dahil sistemde çalışan otellerde fiyatlar kişi başı 4 ile 8 bin lira arasında değişiyor. Sadece oda ve kahvaltı veren turistik tesislerde günlük 1500-2 bin liraya yer bulmak da mümkün. Kuşadası, yüksek turizm sezonunu iyi geçirdi. Eylül ve ekim aylarının da beklentimizi karşılaması bizleri sevindirdi" dedi.

aydin-4.jpg

Taksim’deki otel, küresel sahnede ödüllere doymadıTaksim’deki otel, küresel sahnede ödüllere doymadı

"KRUVAZİYER TURİZMİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ OLDU"

Kruvaziyer turizminde Kuşadası'nın zirvedeki yerini koruduğuna dikkat çeken Özden, "2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde, Kuşadası Limanı 400 kruvaziyer ile en fazla kruvaziyerin uğradığı liman oldu. Kruvaziyerle kentimize yaklaşık 679 bin yolcu geldi. Tabii bunun da turizm sezonuna önemli katkısı oldu. Sezon sonuna kadar bu rakamın geçen seneye oranla yüzde 30 artıp, 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

aydin-3.jpg

Öte yandan Kuşadası'ndaki sarı yaz hareketliliği ilçenin mavi bayraklı plajlarına da yansıdı. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24,4 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler, Kadınlar Denizi Plajı'nda denize girdi.

aydin-2.jpg

Turistlerden bazıları su sporları yaparken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Kuşadası'nda hava sıcaklığının hafta sonu 32 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

