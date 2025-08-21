Bingöl'de orman yangını

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi beldesi Bahçebaşı köyünde çıkan yangın, üzüm bağlarına ve çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Akşam saatlerinde Bahçebaşı köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek köydeki üzüm bağları ve çevredeki ormanlık alanı tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.