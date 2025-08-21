Bingöl'de orman yangını

Bingöl'de orman yangını
Yayınlanma:
Bingöl’ün Genç ilçesi Bahçebaşı köyünde çıkan yangın, üzüm bağları ve ormanlık alanı tehdit ediyor; itfaiye ve orman ekipleri alevlere karadan müdahale ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi beldesi Bahçebaşı köyünde çıkan yangın, üzüm bağlarına ve çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Akşam saatlerinde Bahçebaşı köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek köydeki üzüm bağları ve çevredeki ormanlık alanı tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı