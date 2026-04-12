Bilmeyenlere ceza yağıyor! Bu araçlar ehliyetsiz kullanılamıyor

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte kullanımı artan elektrikli bisiklet ve motorlarda, teknik sınırları bilmeden trafiğe çıkan sürücüler ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde düzenlenen yeni mevzuata göre, bazı elektrikli bisiklet modelleri artık "bisiklet" değil, ehliyet gerektiren "moped" sınıfında değerlendiriliyor.

250 WATT VE 25 KİLOMETRE SINIRI KRİTİK

Mevcut yasal düzenlemelere göre bir aracın ehliyetsiz kullanılabilmesi için belirli teknik limitlerin altında kalması gerekiyor; bu kapsamda aracın motor gücünün 250 Watt’ı, azami hızının saatte 25 kilometreyi geçmemesi ve aracın sadece motor gücüyle değil, pedal desteğiyle hareket etmesi şart koşuluyor.

Bu sınırları aşan yüksek performanslı modeller, yasal olarak "moped" (motorlu bisiklet) statüsüne geçiyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu araçları ehliyetsiz kullananlara, trafik denetimlerinde "ehliyetsiz araç kullanma" suçundan yüksek tutarlı idari para cezaları kesiliyor.

MOTOR GÜCÜNE GÖRE EHLİYET SINIFLARI

Denetimlerin sıklaştığı bu dönemde, sürücülerin sahip olması gereken ehliyet sınıfları araç tipine göre ayrılıyor. Buna göre 50 cc altı motorlar için en az M veya B sınıfı ehliyet zorunluluğu bulunurken, 125 cc ve üzeri motorlar için A1 veya gerekli şartları karşılayan B sınıfı ehliyet şart koşulmakta, ayakta kullanılan elektrikli scooterlar için ise henüz bir ehliyet zorunluluğu bulunmamasına rağmen bu araçların kaldırımlarda kullanımı yasaklanarak sadece bisiklet yolları ve uygun caddelerle sınırlandırılıyor.

Kapadokya'da yangın! Ekipler seferber oldu

DENETİMLER ARTIYOR

Türkiye genelinde yapılan trafik kontrollerinde, özellikle tescilsiz veya teknik kapasitesi yükseltilmiş elektrikli bisikletler mercek altına alınıyor. Uzmanlar, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için satın aldıkları veya kullandıkları araçların teknik uygunluk belgesindeki "motor gücü" ve "azami hız" verilerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor.