Kuşadası Limanı'na 2 gemi birden yanaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, dünyanın en büyük kruvaziyerleri arasında yer alan "Sun Princess" ve "Viking Vesta" adlı gemilerle 5 bin 297 turist geldi.

Bermuda bayraklı "Sun Princess" ile Norveç bayraklı "Viking Vesta", sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port limanına yanaştı.

Gemilerden inen ve çoğunluğu ABD vatandaşı olan 5 bin 297 turistin bir bölümü, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası kent merkezini gezerek alışveriş yapmayı tercih etti.

KRUVAZİYER GEMİ NEDİR?

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan yüksek hizmet standartlarına sahip, programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin tanımı ile; derin sularda en az iki gün kalabilecek, en az 100 yolcu kapasiteli olmaları gerekiyor.

Deniz, Güneş'e ve kum bağlı klasik turizmden bıkan insanların alternatif arayışlarından biri de kruvaziyer turizmidir. Bu yolculuk turistin aradığı konforlu, güvenli, alternatifli güzergâh seçmelerine olanak sağlıyor.

