Bilal Hancı'nın uyuşturucu test sonucu çıktı
Yayınlanma:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Abdi İbrahim'in yönetim kurulu üyesi İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 20 Ocak'ta 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Abdi İbrahim'in yönetim kurulu üyesi İbrahim Barut, Huzur Giyim'in sahibi Abdullah Gençal, gazeteci Mehmet Üstündağ ve fenomen Bilal Hancı'nın gözaltına alındığı açıklanmıştı.

ibrahim-barut.webp
İbrahim Barut

Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına karar verilirken, Bilal Hancı hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı", İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmişti.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Bilal Hancı ve İbrahim Barut’un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Bilal Hancı ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti:

  • "2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım.
  • Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim. Kasım Garipoğlu’nu hiç görmedim. Evine gitmedim, herhangi bir organizasyonuna katılmadım.
  • Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Olaydan dolayı pişmanım. Psikolojik olarak iyi durumda değilim."
bilal-hanci-001.webp
Bilal Hancı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

