Sultangazi’de iş cinayeti! İnşaattan düşerek can verdi

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak’ta meydana gelen olayda, yapımı devam eden binanın en üst katında çalışan işçi dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ!

Yaşanan olayın ardından, çevrede bulunan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ADLİ TIP KURUMU MORGU’NA KALDIRILDI!

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından, işçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



