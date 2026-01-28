Sultangazi’de iş cinayeti! İnşaattan düşerek can verdi

Sultangazi’de iş cinayeti! İnşaattan düşerek can verdi
Yayınlanma:
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan bir inşaatın en üst katında çalışan bir işçi, dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak’ta meydana gelen olayda, yapımı devam eden binanın en üst katında çalışan işçi dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü.

istanbul-sultangazide-insaattan-dusen-1139093-338214.jpg

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ!

Yaşanan olayın ardından, çevrede bulunan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başına metal parça saplanan işçi komadan 1 yıl sonra kalktı: Uyandığında herkes onu terk etmişti!Başına metal parça saplanan işçi komadan 1 yıl sonra kalktı: Uyandığında herkes onu terk etmişti!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

istanbul-sultangazide-insaattan-dusen-1139094-338214.jpg

ADLİ TIP KURUMU MORGU’NA KALDIRILDI!

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından, işçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak:DHA

İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Türkiye
Yılın ilk MGK'sı sona erdi: İşte alınan kararlar...
Yılın ilk MGK'sı sona erdi: İşte alınan kararlar...
Antalya'da sürücülerden ambulans seferberliği
Antalya'da sürücülerden ambulans seferberliği
Boşanma aşamasında olduğu kadını kaldırım taşıyla öldürmeye çalıştı!
Boşanma aşamasında olduğu kadını kaldırım taşıyla öldürmeye çalıştı!