Başına metal parça saplanan işçi komadan 1 yıl sonra kalktı: Uyandığında herkes onu terk etmişti!

Henüz 17 yaşındayken geçirdiği iş kazası sonrası bir yıl boyunca komada kalan Tabbas, uyandığında kimsesiz kaldı. Tabbas'ın yoğun bakımda olduğu süreçte ailesinin Suriye'ye döndüğü, genç adamın ise hafızasını ancak 3 yıl sonra geri kazanabildiği öğrenildi. Kendisine sahip çıkan bir vatandaşının yardımıyla Konya’ya yerleşen Tabbas, sağ tarafını kullanamıyor ve konuşmakta güçlük çekiyor.

"UNUTMAYACAĞIZ DEDİLER, UNUTTULAR"

Yaşadığı süreci anlatan Cuma Tabbas, "Ben makinenin önünde çalışıyordum. Bir anda kafama metal parça geldi. Ondan sonra da hiçbir şey hatırlamıyorum. Olayları 3 yıl sonra ancak hatırlamaya başladım. Bazıları 1 yıl yoğun bakımda kaldığımı söylüyor, ama bilmiyorum. Kazayı geçirdiğimde 17 yaşındaydım. Patronlarım, seni unutmuyoruz dediler, ama unuttular. Sonra da dava açtım. Şu an dava sürüyor. Ailem Suriye’de. Kazadan sonra Hüseyin diye biriyle tanıştım, sonra bana bakacağını söyledi. Onun yanına yerleştim. 2021 yılında onunla birlikte Konya’ya geldim. Yüzde 76 oranında engelli kaldım. Vücudumun sağ tarafını hareket ettiremiyorum. Bir de beynimde kitle oluştu. 2 ameliyat geçirdim" dedi.

Denizli'de iş cinayeti! Asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

"HER AN ÖLMEK ÜZERE"

Müvekkilinin beyninde oluşan kitle nedeniyle engelinin sürekli arttığını söyleyen Tabbas’ın avukatı Mavili Tokmak, “Müvekkilim metal doğrama atölyesinde çalışırken, başına parça isabet ediyor. Sonrasında bir seneyi geçkin bir süre yoğun bakımda kalıyor. Tamamen bilinçsiz bir halde ölmesi beklenirken yaşıyor. Ancak beyninde büyüyen bir kitle söz konusu ve bu beynindeki kitle sonucu her an ölebilir. Şu anda ölümle yüz yüze her gün yaşıyor. Cuma bize kazadan 6 yıl sonra ulaştı. 2022 yılında açtığımız dava, Konya 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2024 yılında karara çıktı. 5,5 milyon TL’lik tazminat kazandık. Bu miktar olayın ardından geçen süre göz önüne alınarak yasal faizle birlikte 17 milyon 900 bin TL’ye ulaştı. Karşı taraf, karara itirazda bulunup, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'ın karar vermesini bekliyoruz. 2022 yılında açtığımız davamız, 4 sene aşkın süredir devam ediyor. Dosya ise neredeyse 1 yıldır Yargıtay'da bekliyor ve karara çıkmadı. Müvekkil yüzde 76 engelli kaldı. Ancak beyninde büyüyen kitle sonucu bu engeli yüzde 90'a doğru gidiyor. Müvekkil her an ölmek üzere ve bu davayı sonuçlanmasını istiyor” diye konuştu.