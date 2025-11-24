Bıçaklayıp tuzlamışlar! Çekyat içinde erkek cesedi bulundu

Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan hafriyat döküm alanında, çekyat içerisinde ve halıya iple sarılı bıçaklanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, yaklaşık 35 yaşlarındaki kimliği belirsiz cesedin, kokmaması için tuzlandığı belirlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde bulunan bir hafriyat döküm alanında, korkunç bir cinayet olayı ortaya çıktı.

Hafriyat alanında bulunan çekyat içerisinde, halıya iple sarılı hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOKMAMASI İÇİN TUZLANMIŞ!

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, halıya sarılı kişinin bıçaklanmış bir erkek cesedi olduğu anlaşıldı. Cesedin yaklaşık 35 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, bölgeye çekyat içerisinde getirildiği ve kokmaması için tuzlandığı belirlendi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi, otopsi ve kesin ölüm nedeninin tespiti için morga götürüldü. Polis, olayın fail ya da faillerini bulmak ve cinayeti aydınlatmak amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

