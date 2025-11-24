Konuşma bahanesiyle evinden aldığı kadını katletti!

Yayınlanma:
İstanbul Kağıthane'de, Enis S. isimli bir erkek, bir süre önce boşandığı Nuran Şimşek’i konuşma bahanesiyle taksiyle evden aldıktan sonra araç içinde silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi’nde meydana geldi. Enis S., bir süredir ayrı olduğu boşandığı eşi Nuran Şimşek'i, konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı. Taksici Ali Y.’ye aracı Beykoz istikametine sürmesini söyleyen Enis S., taksi yolda ilerlediği sırada Şimşek ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taksinin kapısını açarak araçtan inmeye çalışan Nuran Şimşek'in arkasından silahını çeken Enis S., ateş etti. Kurşunun başına isabet etmesi sonucu kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Enis S.’nin, Şimşek’in çenesinin altından iki el daha ateş ettiği öğrenildi.

Cinayet anında aracı kullanan taksici Ali Y.'ye de ateş açan Enis S., taksiciyi vuramadan yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı.

CANİ ADAM YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüpheli Enis S.’yi olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Nuran Şimşek’in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yapılan incelemede, Enis S. ve Nuran Şimşek’in ikinci evliliklerinin olduğu ve her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

