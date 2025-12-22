'Bıçak parası' iddiasıyla tutuklanan profesörün ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma:
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde "bıçak parası" aldığı iddiasıyla "İrtikap" suçundan tutuklanan Prof. Dr. C.K., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti. Profesör, hakkındaki iddiaların başhekimle yaşadığı husumetten kaynaklandığını savundu.

KTÜ Rektörlüğü tarafından açığa alınan ve CİMER şikayetleri sonrası tutuklanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K., ifadesinde hedef gösterildiğini iddia etti. Yaşanan sürecin kişisel bir soruna dayandığını öne süren C.K. şunları söyledi:

"Benim bu duruma düşürülmemin ana sebebi başhekim ile yaşadığım sorundur. Takipli gebe bakmadığım için beni şikayet ettiler. Hakkımda basında çıkan haberleri okuyan insanların etkilendiğini ve asılsız ithamlarda bulunduklarını düşünüyorum. Hatta bu insanların başhekim tarafından ulaşılarak doldurulduğunu tahmin ediyorum."

"ASİSTANLARIMA ÜCRET KONUŞUN TALİMATI VERMEDİM"

Hasta yakınlarından elden nakit para aldığı iddialarına karşı çıkan profesör, asistanlarını bu konuda hiçbir zaman yönlendirmediğini savundu. İfadesinde, "Hiçbir zaman asistanlarıma hastaları arayıp ücretle ilgili konuşmalarını talep etmedim. Hatta bu konularda kızdığım zamanlar dahi olmuştur" dedi.

KRİPTO PARA AÇIKLAMASI: "MAAŞ BİRİKİMİM"

Hesaplarındaki hareketliliğe de değinen Prof. Dr. C.K., banka hesaplarındaki paranın kaynağının maaşı ve geçmişteki özel muayenehane birikimleri olduğunu belirtti. Kripto paraya yatırım yaptığını ifade eden profesör, "Karlı olduğunu düşündüğüm için birikimimi kripto paraya çevirdim. Bu para peyderpey maaşımdan aktardıklarımla oluştu. Kimseden bıçak parası istemedim" savunmasını yaptı.

"AMELİYAT ÖNCESİ İSTEMEM DAHA MANTIKLI OLURDU"

Suçlamaların mantık dışı olduğunu ileri süren C.K., hastaların ameliyat sonrası para ödedikleri yönündeki beyanlarını şu sözlerle eleştirdi: "Kendilerinden böyle bir para istemiş olsam bunu ameliyat öncesi almam daha mantıklı bir hareket olurdu. Hastaların ameliyattan sonra para ödediklerini söylemeleri iddialarıyla çelişmektedir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

