Bıçak parası aldığı ileri sürülen profesöre tutuklama!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K.'nin, hasta ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para istediği, bazı hastalardan da elden para aldığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar üzerine, KTÜ Rektörlüğü tarafından başlatılan idari soruşturmada, Prof. Dr. C.K. açığa alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Bazı hasta yakınları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla kendilerinden elden para alındığını ileri sürüp şikayette bulundu. Yapılan şikayetler üzerine ise, Prof. Dr. C.K.'yi gözaltına aldı.

C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından İrtikap suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



