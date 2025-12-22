DİSK'in vergide adalet yürüyüşü tam gaz: Emekçiler Bursa'da

DİSK'in "Gelirde, vergide adalet, insanca yaşanılacak ücret" talebiyle başlattığı yürüyüşü devam ediyor.

Pazar günü İstanbul Kartal'dan Ankara'ya gitmek için yola çıkan DİSK üyeleri Bursa'ya ulaştı.

DİSK'Lİ EMEKÇİLER BURSA'YA ULAŞTI

Bursa’da Kent Meydanı’nda bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin insanca yaşam taleplerini Ankara’ya götürmek için başlattıkları yürüyüşün milyonların talepleriyle her adımda, her durakta güçlenerek devam ettiğini söyledi.

"ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELDİ"

Bursa’daki binlerce iş yerinde, fabrikada, atölyede, belediyede, hastanede bütün sınıf kardeşlerinin taleplerini alarak Ankara’ya gittiklerini ifade eden Çerkezoğlu, "Biliyoruz ki ‘gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşanacak ücret’ talebi milyonların talebidir. O nedenle bu yürüyüş milyonların yürüyüşüdür. Tam da asgari ücretin belirlendiği bu süreçte artık bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin yeniden belirleneceği bu süreçte attığımız bu adımlar evine ekmek götürmeye çalışan, 22 bin 104 lirayla, hatta alım gücü olarak 16 bin liralara gerilemiş olan bu asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan milyonlarca asgari ücretlinin taleplerini Ankara’ya götürmektedir" diyerek şöyle konuştu:

"Bugün asgari ücret Türkiye’de bir ortalama ücret. Çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Özellikle ortalama ücret haline gelen asgari ücretin belirlenme süreci, devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme sürecidir. Ama bugün yıllardır o masada hükümet ve işveren eliyle asgari ücreti belirleyenler ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ masasında işçilerin bulunmamasını bir sorun olarak görmemektedir."

"Aslında Çalışma Bakanı’nın ağzından dökülen o sözler bugün ülkeyi yöneten iktidarın zihniyetini göstermektedir. O sözler, 23 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarının işçiye, emekçiye, halka ve topluma nasıl baktığını göstermektedir. Yani bizleri yok sayan, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri yok sayan ve attıkları her adımda, her politikada tek amaçlarının kurdukları bu düzeni işçiden alıp patrona vermek için, yoksuldan alıp zengine vermek için bu düzenin çarklarını devam ettirmek içindir" diyen DİSK Genel Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Türkiye’de öyle bir düzen kurdular ki düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. O nedenle açlık sınırının altındaki 22 bin lira olan asgari ücretle milyonların yaşamasını reva görüyorlar. Şimdi de 2026 asgari ücretinin belirleneceği bu süreçte, TÜİK’in baskılanmış resmi enflasyonuyla bile değil, o hiç tutmayan hedef enflasyona göre asgari ücreti belirlemeyi konuşuyorlar. Asla kabul etmiyoruz. Bizi açlığa, yoksulluğa mahkum eden bu politikaları değiştirmek, insanca yaşanacak bir ücret için yürüyoruz. Vergide ve gelirde adalet olması için yürüyoruz. Ürettiğimiz değeri hakça paylaşmak için yürüyoruz. O nedenle bu yürüyüş milyonların sesidir."

“EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI EN AZINDAN ASGARİ ÜCRETE YÜKSELTİLSİN”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın açıklamasının devamında şunları söyledi: