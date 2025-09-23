Beyoğlu'ndaki taksici cinayetinde yeni gelişme

Beyoğlu'ndaki taksici cinayetinde yeni gelişme
Yayınlanma:
Beyoğlu'nda taksi şoförü Ali Sancar'ın öldürülmesi infial yaratmıştı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda 2 çocuk babası taksi şoförü Ali Sancar'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Eylül'de saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kasığından ve bacağından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM, YARDIM ETTİM'

Polisin yaptığı incelemeler sonucunda olay sırasında silahı kullanan kişi ile birlikte 3 şüpheli yakalandı. 2'si çocuk şubede olan toplam 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri emniyet çıkışında "Ben öldürmedim, yardım ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

