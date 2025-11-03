Beyoğlu'nda korku dolu anlar! 4 kişi son anda kurtuldu

Beyoğlu'nda korku dolu anlar! 4 kişi son anda kurtuldu
Yayınlanma:
İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Üst katlarda 4 kişi mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. 3 kişi ambulansta oksijen takviyesi alırken 1 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyoğlu'nda yürekleri ağza getiren yangın, saat 21.30 sularında Bülbül Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın bodrum katında çıktı. Yangın öne sürülenlere göre binanın bodrum katındaki elektrik tesisatından çıktı.

istanbul-beyoglunda-2-katli-binada-ci-996066-295483.jpg

EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının vatandaşlar tarafından ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çalışmalar sürdüğü sırada binaya duman dolması sebebiyle üst katlarda yaşayan 4 kişi mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla üst katta mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarma anları kameralara yansıdı.

istanbul-beyoglunda-2-katli-binada-ci-996057-295483.jpg

MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Binanın üst katlarında mahsur kalan 4 kişi kurtarılarak ambulansa alındı. Dumandan etkilendiği öğrenilen 3 kişiye ambulansta oksijen takviye yapılırken, 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

istanbul-beyoglunda-2-katli-binada-ci-996064-295483.jpg

istanbul-beyoglunda-2-katli-binada-ci-996065-295483.jpg

EKİPLER İNCELEME BAŞLADI

Olay nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

