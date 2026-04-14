Beyoğlu’nda kaldırıma çarpan araç yan yattı

Yayınlanma:
İstanbul Beyoğlu’nda sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çıkarak yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, olay nedeniyle Refik Saydam Caddesi’nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası kısa süreli paniğe neden oldu. Refik Saydam Caddesi’nin Karaköy girişinde saat 08.00 sıralarında ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç kaldırıma çıkarak çarpmanın etkisiyle yan yattı.

Beyoğlu'nda çöp aracı kontrolden çıktı evin duvarına daldıBeyoğlu'nda çöp aracı kontrolden çıktı evin duvarına daldı

Kazayı gören çevredeki yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇ YAN YATTI, SÜRÜCÜ MUCİZEVİ ŞEKİLDE KURTULDU

Şans eseri araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlatması ve yakınında kimse olmaması olası bir faciayı önledi. Sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amaçlı kontrol ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yan yatan aracın bulunduğu noktada trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından araç bulunduğu yerden kaldırılırken, yol yeniden normal akışına döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı