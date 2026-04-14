Beyoğlu’nda kaldırıma çarpan araç yan yattı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası kısa süreli paniğe neden oldu. Refik Saydam Caddesi’nin Karaköy girişinde saat 08.00 sıralarında ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç kaldırıma çıkarak çarpmanın etkisiyle yan yattı.

Beyoğlu'nda çöp aracı kontrolden çıktı evin duvarına daldı

Kazayı gören çevredeki yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇ YAN YATTI, SÜRÜCÜ MUCİZEVİ ŞEKİLDE KURTULDU

Şans eseri araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlatması ve yakınında kimse olmaması olası bir faciayı önledi. Sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amaçlı kontrol ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yan yatan aracın bulunduğu noktada trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından araç bulunduğu yerden kaldırılırken, yol yeniden normal akışına döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. (DHA)