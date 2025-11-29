Beyoğlu'nda çöp aracı kontrolden çıktı evin duvarına daldı

Yayınlanma:
Beyoğlu’nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çöp kamyonu kontrolden çıkarak park halindeki 5 araca ve bir evin duvarına çarptı. 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir çöp kamyonu kontrolden çıkarak park halindeki 5 araca ve ardından bir evin duvarına çarptı. Kazada, şoför ile kamyondaki 2 işçi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

istanbul-beyoglunda-cop-kamyonu-park-h-1038906-308337.jpg

istanbul-beyoglunda-cop-kamyonu-park-h-1038909-308337.jpg

YAĞMUR NEDENİYLE YOL KAYGANLAŞTI

Kaza, Gümüşsuyu’nda Selime Hatun Camii Sokak’ta saat 11.30 civarında meydana geldi. Belediye çöp toplama kamyonunun sürücüsü, yağmur yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki araçlara, sonra da bir evin duvarına çarptı. Kamyondaki üç kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.istanbul-beyoglunda-cop-kamyonu-park-h-1038907-308337.jpgistanbul-beyoglunda-cop-kamyonu-park-h-1038910-308337.jpg​​​​​​​

FACİANIN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza anında yolda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.istanbul-beyoglunda-cop-kamyonu-park-h-1038915-308337.jpgistanbul-beyoglunda-cop-kamyonu-park-h-1038914-308337.jpg​​​​​​​​​​​​​​ Trafik, kaza nedeniyle kapatılırken, kamyonun kaldırılması için ekiplerin çalışma başlattığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

