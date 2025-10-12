Beyoğlu'nda film gibi olay: Duvarların arasında sıkışan Portekizli için 6 saatlik operasyon

Olay, 11 Eylül Perşembe günü sabah saat 08.30 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar ve kapalı alana girdi. Buradan 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına kadar ilerleyen kişi, bir süre sonra geri çıkamadı. İddiaya göre içeride günlerce mahsur kalan ve bitkin düşen adam, son çare olarak bağırmaya başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaşın sesleri duyması ve durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırarak ilk müdahaleyi denedi ancak içerideki kişi açılan bölüme gelemedi. Bunun üzerine yapılan incelemede, şahsın tünel girişindeki dar aralıktan içeri sızdığı anlaşıldı.

DUVARI DELİP KURTARDILAR

Durumun tespiti üzerine Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, dar alandan sürünerek içeri girdi ve duvarın arkasında mahsur kalan kişiye ulaştı. Şahsın yarı çıplak, son derece bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar içinde olduğu görüldü. Ancak adamın bitkin olması ve alanın son derece dar olması nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılması mümkün olmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, devreye girerek kurtarma operasyonunun en kritik aşamasını başlattı. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki beton duvar, önce darbeli matkapla, ardından beton kesme aletiyle delinmeye başlandı. Duvar içindeki demirlerin de kesilmesinin ardından balyoz yardımıyla bir kişinin geçebileceği genişlikte bir delik açıldı.

OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ

Duvara açılan delikten içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, bitkin haldeki adama ulaşarak ekiplerin de yardımıyla dışarı çıkardı. Yaklaşık 6 saat süren ve saniye saniye kameralara yansıyan operasyonun ardından kurtarılan adama ilk olarak boyunluk takıldı ve sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Şahıs, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

KAYIP PASAPORT VE YANLIŞ ADRES

Hastanede tercüman eşliğinde ifadesi alınan kişinin Portekiz uyruklu Caires Ferraiera (45) olduğu belirlendi. Ferraiera’nın Ağustos ayında ülkesinden İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği, daha sonra İstanbul’a geçtiği ve bu süreçte pasaportunu kaybettiği ortaya çıktı. Yeni pasaport çıkarmak için Portekiz Konsolosluğu'na gitmek isteyen ancak konsolosluğun Kasımpaşa’da olduğunu zanneden Ferraiera, yanlış adrese gelince sokakta yaşamaya başladı.

UYUMAK İÇİN GİRDİĞİ TÜNELDE MAHSUR KALDI

Uykusuz ve yorgun olduğu için dinlenmek amacıyla tünel girişindeki o dar ve korunaklı alana sığındığını söyleyen Ferraiera, ilerledikten sonra geri dönemediğini ve mahsur kaldığını anlattı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ferraiera, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi ve daha sonra sınır dışı edildi.