Beykozlular Mısır Festivali'nde buluştu: İmamoğlu ve Köseler unutulmadı

Küçüksu Çayırı, Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği Mısır Festivali’yle binlerin buluşma noktası oldu. Binlerce Beykozlu ve İstanbullunun katıldığı etkinlikte, mısır ikramlarının yanı sıra çocuklara yönelik gösteriler, DJ performansları ve Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ekin Uzunlar konseri yer aldı.

Festivalde katılımcılara, ilçeli üreticilerden temin edilen mısırlar ikram edildi.

Etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, Beykoz Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK ve spor kulübü temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

"ONU GELECEĞE TAŞIMAK DA BİZİM GÖREVİMİZDİR"

Festivalde Beykozlulara hitap eden Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçenin bereketli topraklarına vurgu yaptığı konuşmasında, "Beykoz mısırı; kokusuyla çocukluğumuzu hatırlatan, yaz akşamlarını şenlendiren ve bu toprakların bereketini simgeleyen bir lezzet mirasıdır. Bu geleneği yaşatmak kadar, onu geleceğe taşımak da bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Beykozlu üreticiye verilen desteğin altını çizen Gürzel, "Beykoz Belediyesi olarak bu yıl da üreticilerimizin yanında durduk; tarladan sofraya uzanan süreçte emeği destekledik. Çiftçimizin yüzünü güldürmek ve üretim kültürünü güçlendirmek için önemli adımlar attık" dedi.

İMAMOĞLU VE KÖSELER'E TEŞEKKÜR

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e teşekkür eden Gürzel, "Bu çalışmalarda bizlere destek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve Beykoz’da tarımı, üretimi ve yerel değerleri yaşatmak için emek veren Başkan'ımız Sayın Alaattin Köseler’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu güzel günü mümkün kılan üreticilerimize, organizasyonda emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve alanı neşeyle dolduran siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EKİN UZUNLAR SAHNE ALDI

Festivalin finalinde sahneye çıkan şarkıcı Ekin Uzunlar, performansıyla Küçüksu Çayırı’nda coşkuyu zirveye çıkardı. Sanatçı, “Hüznün Gemileri”, “Son Bir Kez” ve “Geliyorum Yar” gibi eserleri seslendirdi.