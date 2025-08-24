Beykozlular Mısır Festivali'nde buluştu: İmamoğlu ve Köseler unutulmadı

Beykozlular Mısır Festivali'nde buluştu: İmamoğlu ve Köseler unutulmadı
Yayınlanma:
Beykoz Belediyesi tarafından "Mısır Festivali", binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e de selam gönderildi.

Küçüksu Çayırı, Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği Mısır Festivali’yle binlerin buluşma noktası oldu. Binlerce Beykozlu ve İstanbullunun katıldığı etkinlikte, mısır ikramlarının yanı sıra çocuklara yönelik gösteriler, DJ performansları ve Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ekin Uzunlar konseri yer aldı.

Festivalde katılımcılara, ilçeli üreticilerden temin edilen mısırlar ikram edildi.

Etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, Beykoz Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK ve spor kulübü temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

69ec9f8e-db1f-474b-94f5-216caf008e30-w.jpg

"ONU GELECEĞE TAŞIMAK DA BİZİM GÖREVİMİZDİR"

Festivalde Beykozlulara hitap eden Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçenin bereketli topraklarına vurgu yaptığı konuşmasında, "Beykoz mısırı; kokusuyla çocukluğumuzu hatırlatan, yaz akşamlarını şenlendiren ve bu toprakların bereketini simgeleyen bir lezzet mirasıdır. Bu geleneği yaşatmak kadar, onu geleceğe taşımak da bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Beykozlu üreticiye verilen desteğin altını çizen Gürzel, "Beykoz Belediyesi olarak bu yıl da üreticilerimizin yanında durduk; tarladan sofraya uzanan süreçte emeği destekledik. Çiftçimizin yüzünü güldürmek ve üretim kültürünü güçlendirmek için önemli adımlar attık" dedi.

d894d649-93b0-4d2c-8c65-0115e71ef085-w.jpg​​​​​​​

İMAMOĞLU VE KÖSELER'E TEŞEKKÜR

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e teşekkür eden Gürzel, "Bu çalışmalarda bizlere destek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve Beykoz’da tarımı, üretimi ve yerel değerleri yaşatmak için emek veren Başkan'ımız Sayın Alaattin Köseler’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu güzel günü mümkün kılan üreticilerimize, organizasyonda emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve alanı neşeyle dolduran siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

​​​​​​​6108dc27-f332-43a5-9522-36ea2ab051d6-w.jpg​​​​​​​

EKİN UZUNLAR SAHNE ALDI

Festivalin finalinde sahneye çıkan şarkıcı Ekin Uzunlar, performansıyla Küçüksu Çayırı’nda coşkuyu zirveye çıkardı. Sanatçı, “Hüznün Gemileri”, “Son Bir Kez” ve “Geliyorum Yar” gibi eserleri seslendirdi.

597fa1ba-9927-4f4b-8585-834479b633be-w.jpg

7085714f-370f-4130-848d-8f297db3366c-w.jpg

70f4cb50-6e51-477d-b12a-51ab1e7c7be7-w.jpg

5eda3569-62cb-4127-bfc5-9b6683b8d6f7-w.jpg

8e069e7f-b393-499c-a3d5-0f28179cc732-w.jpg

Kaynak:ANKA

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da peş peşe 5, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Dünya siyasi tarihinin şerefine...
Dünya siyasi tarihinin şerefine...