Beykoz'da duvarlarında çatlak oluşan binalar mühürlendi!
İstanbul'un Beykoz ilçesinde duvarlarında çatlaklar oluşan 2 bina tahliye edilmesinin ardından mühürlendi.
Beykoz'da duvarlarında çatlak oluşan 3'er katlı 2 bina, tahliye edilmesinin ardından mühürlendi.
ÇATLAKLARI GÖRÜNCE EKİPLERE HABER VERDİLER
18 Kasım Salı günü Çubuklu Mahallesi Torun Sokakta'ki 3'er katlı iki apartmanın duvarlarında çatlaklar oluştuğunu farkeden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve belediye ekipleri geldi.
3'ER KATLI 2 BİNA MÜHÜRLENDİ
Ekiplerin incelemelerinde binanın mühürlenmesine karar verildi. Binada yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını toplayarak tahliye edildi.
Tahliye edilen 3 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Binalarla ilgili detaylı teknik incelemenin belediye ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi.
