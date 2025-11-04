Beyaz eşya hayali kabusa döndü! Adlarına çekilen kredilerle yıkıldılar

Yayınlanma:
Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya bayiliği yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Öznur K., çok sayıda müşterisinin kimlik bilgilerini kullanarak onların bilgisi dışında kredi çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, İznik'te bir beyaz eşya firması işleten Öznur K., müşterilerine 'beyaz eşya kredisi' adı altında finansman desteği sunacağını vaat etti. Ancak bu süreçte, müşterilerinin kimlik bilgilerini alarak bir finans kuruluşu üzerinden, onların rızası ve bilgisi dışında kredi başvurularında bulundu.

musterilerini-beyaz-esya-kredisi-vaadi-998346-296198.jpg

MAĞDURLARIN ŞİKAYETİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra adlarına kredi çekildiğini fark eden mağdurlar, durumu savcılığa bildirerek şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Öznur K.'nin izini sürdü. Yapılan takip sonucunda şüpheli, Osmaneli'deki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

musterilerini-beyaz-esya-kredisi-vaadi-998358-296198.jpg

OLAYIN BOYUTU ARAŞTIRILIYOR

Sosyal medyada beyaz eşya kullanımıyla ilgili paylaştığı içeriklerle tanınan Öznur K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, şüphelinin vereceği ifade doğrultusunda, dolandırıcılık olayının boyutunun ve mağdur sayısının netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yetkililer vatandaşları benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

