Beton direğe çarpan araçta 1 can kaybı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Meydana gelen kazada 33 yaşındaki sürücü Barış Doğanay hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi ise yaralandı.

beton-direge-carpan-otomobilin-surucusu-1265652-376774.jpg

Kaza, gece saatlerinde Tavşanlı-Tepecik karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki Barış Doğanay idaresindeki 43 AC 378 plakalı otomobil, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan beton direğe çarparak ağır hasar aldı.

Kütahya'da iş cinayeti: Kestiği ağacın altında kaldıKütahya'da iş cinayeti: Kestiği ağacın altında kaldı

TÜM MÜDAHELEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Barış Doğanay ile yanında yolcu olarak bulunan F.A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

beton-direge-carpan-otomobilin-surucusu-1265648-376774.jpg

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Barış Doğanay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralıKütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı

Hastanede tedavisi süren F.A.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
Hatay fırtınaya teslim!
Hatay fırtınaya teslim!
Asılsız okul saldırısı paylaşımına tutuklama
Asılsız okul saldırısı paylaşımına tutuklama