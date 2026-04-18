Beton direğe çarpan araçta 1 can kaybı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tavşanlı-Tepecik karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki Barış Doğanay idaresindeki 43 AC 378 plakalı otomobil, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan beton direğe çarparak ağır hasar aldı.

TÜM MÜDAHELEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Barış Doğanay ile yanında yolcu olarak bulunan F.A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Barış Doğanay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren F.A.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)