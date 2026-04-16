Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı

Kütahya-Eskişehir kara yolunda ilerleyen bir otomobilin su kanalına düşüp takla atması sonucu aynı aileden, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kütahya-Eskişehir kara yolunda ilerleyen İ.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu savrularak su kanalına düştü.

Kanala düşüp takla atan otomobili görenlerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

takla-atan-otomobilde-2si-cocuk-4-kisi-1263425-376057.jpg

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan İ.Ç., eşi N.Ç. ile 5 ve 8 yaşlarındaki çocukları F.Ç. ve E.Ç., ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

takla-atan-otomobilde-2si-cocuk-4-kisi-1263431-376057.jpg

Hafif yaralandıkları belirtilen aynı aileden 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

takla-atan-otomobilde-2si-cocuk-4-kisi-1263426-376057.jpg

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

