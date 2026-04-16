Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Yayınlanma:
Kütahya-Eskişehir kara yolunda ilerleyen bir otomobilin su kanalına düşüp takla atması sonucu aynı aileden, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Kütahya-Eskişehir kara yolunda ilerleyen İ.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu savrularak su kanalına düştü.
Kanala düşüp takla atan otomobili görenlerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan İ.Ç., eşi N.Ç. ile 5 ve 8 yaşlarındaki çocukları F.Ç. ve E.Ç., ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hafif yaralandıkları belirtilen aynı aileden 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)
