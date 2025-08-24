Beşiktaş'ta yangın paniği

İstanbul Beşiktaş’taki Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecit Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının alınmasının ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında bazı vatandaşlar bulundukları yerden çıkmakta zorlanırken, çoğu kendi imkanlarıyla binayı terk etti. Ancak hatalı araç parkı ve dar sokaklar nedeniyle bazı itfaiye araçları sokağa giriş yapmakta güçlük çekti.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedeni ise yapılan ilk incelemelerin ardından netlik kazanacak.