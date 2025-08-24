Beşiktaş'ta yangın paniği

Beşiktaş'ta yangın paniği
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta bulunan üç katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı terk etti.

İstanbul Beşiktaş’taki Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecit Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının alınmasının ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında bazı vatandaşlar bulundukları yerden çıkmakta zorlanırken, çoğu kendi imkanlarıyla binayı terk etti. Ancak hatalı araç parkı ve dar sokaklar nedeniyle bazı itfaiye araçları sokağa giriş yapmakta güçlük çekti.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedeni ise yapılan ilk incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da peş peşe 5, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Dünya siyasi tarihinin şerefine...
Dünya siyasi tarihinin şerefine...