Beşiktaş'ta panelvan alev alev yandı!

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki bir panelvan (ticari taşımacılıkta kullanılan, kapalı kasa özelliğine sahip araç türü) alev alev yandı.

Yangın, Beşiktaş'ta Tem Otoyolu'nda seyreden bir araçta çıktı.

ARACIN YANDIĞINI FAR EDEN SÜRÜCÜ DURUMU BİLDİRDİ

Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına güvenli bir yere çekerek durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ederken polis ise çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta ağır hasar oluştuğu görüldü.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.