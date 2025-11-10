Beşiktaş'ta panelvan alev alev yandı!

Yayınlanma:
Beşiktaş'ta seyir halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki bir panelvan (ticari taşımacılıkta kullanılan, kapalı kasa özelliğine sahip araç türü) alev alev yandı.

Yangın, Beşiktaş'ta Tem Otoyolu'nda seyreden bir araçta çıktı.

ARACIN YANDIĞINI FAR EDEN SÜRÜCÜ DURUMU BİLDİRDİ

Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına güvenli bir yere çekerek durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi.

Seyir halindeki beton mikseri alev aldı: Sürücü canını zor kurtardıSeyir halindeki beton mikseri alev aldı: Sürücü canını zor kurtardı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ederken polis ise çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta ağır hasar oluştuğu görüldü.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Türkiye
Dur durak bilmiyor! Deprem üstüne deprem
Dur durak bilmiyor! Deprem üstüne deprem
Remzi Çayır'dan Melih Gökçek'e zehir zemberek sözler
Remzi Çayır'dan Melih Gökçek'e zehir zemberek sözler