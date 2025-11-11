Beşiktaş'ta bir araç şarampole yuvarlandı!

İstanbul Beşiktaş’ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Avni K. yaralandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Nisbetiye Mahallesi Akmerkez Yolu üzerinde, sabah saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi.

Saat 10.00 sıralarında seyir halinde olan Avni K. isimli sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ve şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yuvarlanan otomobilin içinde kalan sürücü Avni K., itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla araçtan çıkarılabildi.

İzmir'de sağanak sele yol açtı: Cadde ve sokaklar sular altında kaldıİzmir'de sağanak sele yol açtı: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

YARALI ŞOFÖR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kaza yapan aracın çekilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
