Belediye binasında satırlı dehşet! Ceketinin cebinden çıkartıp sekreterin kafasına indirdi

Ordu’nun Aybastı ilçesinde belediye başkanının sekreterine satırla saldıran Yusuf Doğan tutuklandı. Saldırı anı ortaya çıkardı. Saldırganın büyük bir sakinlikle ceket cebinden satırı çıkartıp belediye sekreterine vurduğu görüldü.

Ordu’nun Aybastı ilçesinde belediye binasında yaşanan satırlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 21 Nisan’da saat 10.50 sıralarında Aybastı Belediyesi’nde meydana geldi.

Yusuf Doğan, belediye binasına gelerek belediye çalışanı ve belediye başkanının sekreteri Adem Demirkale ile görüşmek istedi. Doğan’ın Demirkale’ye bazı sorular sorduğu, kısa süre sonra ise yanında getirdiği satırla saldırdığı belirtildi.

İKİ KEZ VURDU

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Doğan’ın sekreterlik odasına girdiği, ardından ceketinin cebinden çıkardığı satırın keskin kısmıyla Demirkale’nin başına iki kez vurduğu görüldü.

Saldırı sonrası Demirkale ve belediye çalışanları Doğan’ı engelledi. Çalışanların saldırganı ikna etmeye çalıştığı ve satırı güçlükle elinden aldığı anlar da kameralara yansıdı.

Başından yaralanan Adem Demirkale’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Demirkale daha sonra ambulansla Fatsa’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Yusuf Doğan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.